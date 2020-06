Дело против Байдена в Украине продолжается В Украине будет введен налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль » Поймать Карлоса: кто сыграл роль испанского диспетчера в деле MH-17 В начале мая 2014 года, когда конфликт между Украиной и пророссийскими сепаратистами вкупе с российскими военнослужащими и наемниками вылился в полномасштабную войну, российский государственный испаноязычный канал RТ пригласил в эфир гостя, чтобы обсудить ситуацию. По виду это был мужчина лет 30–40 в полосатой сине-белой спортивной рубашке Puma, с короткими каштановыми волосами, слегка взъерошенными на макушке. Телеканал представил его как «Карлоса» – испанца, «уже пять лет работающего авиадиспетчером в Украине». Он согласился говорить анонимно, заявил испанский канал RT. Его лицо было размыто. Карлос утверждал, что убежал из Киева после того, как в соцсетях ему стали угрожать смертью сторонники Евромайдана, в феврале того года как раз свергнувшие пророссийского президента Виктора Януковича. В материале был указан твиттер-аккаунт, якобы принадлежащий гостю: @spainbuca. Но оказалось, что человек этот очень хорошо выдумывал. Два месяца спустя указанный твиттер-аккаунт запустил одну из самых известных фальшивок за время войны в Донбассе; ее цитировали все – от высшего военного начальства России до президента Владимира Путина. 17 июля 2014 года рейс MH17 компании Malaysia Airlines был сбит над территорией, контролируемой пророссийскими сепаратистами. На борту находились 298 человек. Все они погибли. Сразу же после трагедии @spainbuca дал понять, что наблюдал за событиями из командно-диспетчерского пункта киевского аэропорта Борисполь. Владелец аккаунта утверждал, что Украина сбила самолет и теперь пытается замести следы. Одно из сообщений получило особенно широкое распространение в российских государственных медиа и в твиттере: якобы прямо перед тем, как «Боинг-777» исчез с радаров, рядом с ним находилось два украинских истребителя. Однако надежность @spainbuca как источника сразу же оказалась под сомнением. Почему испанский диспетчер работает в Киеве? Имеются ли хоть какие-то доказательства, подтверждающие его слова? Почему он вернулся в Киев после того, как заявил в эфире RT, что бежал из Украины? Никаких свидетельств того, что в Борисполе работал испанский диспетчер, представлено не было, и Твиттер заморозил аккаунт @spainbuca вскоре после опубликованных твитов о сбитом MH17. Журналисты и пользователи соцсетей посчитали «Карлоса» выдумкой. Тем не менее некоторые конспирологи продолжали настаивать, что за ним начали охоту западные спецслужбы, поэтому он ушел в подполье. Другие говорили, что это продукт известной петербургской «фабрики троллей», которой специальный прокурор Роберт Мюллер недавно предъявил обвинения в заговоре против США. Представитель украинских властей предположил, что «Карлос» был частью спецоперации российской разведки. И действительно, рассказы Карлоса о катастрофе MH17 и его профессии оказались выдумкой. Осталась неясной лишь одна деталь: если Карлоса не существует, кто появлялся в эфире RT? Радио Свободная Европа/Радио Свобода и румынский проект журналистских расследований RISE выяснили, что это был человек, отсидевший в испанской тюрьме. Румынская полиция задержала его и обвинила в мошенничестве в августе 2013 года, то есть за 9 месяцев до появления в эфире телеканала RT. Мы нашли весомые доказательства того, что именно этот человек был связан с аккаунтом @spainbuca и распространял твиты о сбитом MH17. В ходе расследования мы нашли имя Карлоса в судебных документах в Испании и Румынии, узнали, что он жил в престижном районе Бухареста, и даже обнаружили, что он участвовал в съемках румынского кулинарного шоу в 2015 году – как раз тогда, когда кто-то уверял, что он залег на дно после своих «разоблачений». Мы даже вступили в переписку с человеком, который вполне правдоподобно называл себя тем самым Карлосом, который появлялся в эфире RT. Он сделал новые скандальные заявления о своей странной роли в украинском конфликте. «Специалист испанского происхождения» В Киеве и Вашингтоне быстро определили, что рейс MH17 был, скорее всего, сбит ракетой класса «земля-воздух», выпущенной с территории, контролируемой сепаратистами. Международная следственная группа под руководством Нидерландов пришла к тому же выводу: в сентябре 2016 года следователи заявили, что самолет был сбит зенитной управляемой ракетой «БУК» российского производства, которую незадолго до этого доставили в Украину из России, а после вернули обратно в Россию. Международное расследование, выводы которого в России назвали предвзятыми и политически мотивированными, исключило возможность того, что самолет был сбит ракетой класса «воздух-воздух». В твитах @spainbuca высказывались предположения именно об этой версии, ее же иногда придерживались и российские власти. «Вблизи рейса MH17 не было самолетов, которые могли бы его сбить», – гласит заключение международной следственной группы. Кремль обозначил свою позицию через несколько часов после катастрофы: во всем виновата Украина. «Государство, над территорией которого это произошло, несет ответственность за эту страшную трагедию», – заявил Путин на совещании по экономическим вопросам. Почти сразу после того, как MH17 был сбит, российские официальные лица, медиа и сепаратисты начали выдвигать версии произошедшего, возлагающие ответственность на Украину. В своих первых сообщениях о @spainbuca телеканал RT однозначно заявлял, что это «испанский диспетчер, который вел лайнер Malaysia Airlines». На сайте государственного телеканала «Вести» написано, что «испанский диспетчер Карлос» видел два украинских истребителя «перед тем, как лайнер исчез с радаров». Государственные новостные агентства РИА Новости и ТАСС также опубликовали сообщения Карлоса. Перепечатала их и официальная газета российского правительства. Через два дня после трагедии заместитель министра обороны Анатолий Антонов (сейчас он посол России в США) представил на государственном телевидении список вопросов Москвы к Киеву. Один из вопросов касался Карлоса. «Может ли сегодня официальный Киев прокомментировать сообщения в соцсетях якобы от имени испанского авиадиспетчера, работающего на Украине, что сбитый над территорией Украины Boeing сопровождали два военных украинских самолета?» – спрашивает Антонов в эфире телеканала «Россия-24». В конечном итоге ложные показания @spainbuca попали на стол первого лица, говорится в книге, вышедшей в прошлом году в США и России. В 2017 году американский кабельный канал Showtime показал четырехсерийный документальный фильм, основанный на интервью режиссера Оливера Стоуна с Владимиром Путиным. В финальной версии фильма Карлос не упоминается, однако более полная расшифровка разговоров Стоуна и Путина вышла в книге, которую издало одно из нью-йоркских издательств. Там цитируются слова российского президента, который ссылается на версию катастрофы MH17, изложенную @spainbuca. «Насколько мне известно, сразу же после этой ужасной катастрофы один из украинских авиадиспетчеров, по-моему, это был специалист испанского происхождения, объявил, что видел в коридоре гражданского самолета боевую машину. Никакой другой боевой машины, кроме украинской, там быть не могло», – сказал Путин в издании книги на русском языке. «Я не утверждаю, что этот самолет сбивал гражданское воздушное судно, но все равно вопрос остается: а что он там делал, в коридоре гражданского судна?» – добавил Путин, согласно книге Оливера Стоуна. Пресс-служба Кремля не ответила на наши вопросы, касающиеся упоминания Путиным Карлоса, хотя и подтвердила их получение по факсу 6 марта. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 8 марта отказался прокомментировать по телефону интервью Путина Оливеру Стоуну, попросив предоставить вопросы в письменном виде. Мы сообщили ему, что уже отправляли письменный запрос через пресс-службу. В заключении книги Стоун пишет об «испанском авиадиспетчере в Киеве, которого упоминает Путин» и отсылает читателей к статье от 25 июля 2014 года на сайте, полном конспирологических теорий. «Карлос в твиттере в режиме реального времени писал из киевского аэропорта о катастрофе MH17 в тот самый день и тот самый час, а потом внезапно исчез и его аккаунт был удален, – говорится в статье. – Это еще одно явное свидетельство того, что Киев и его партнеры по НАТО заметают следы». Цифровой след Поиски Карлоса начались сразу же после появления скандальных твитов о MH17. Журналисты многократно пытались связаться с ним через твиттер, однако интервью с ним никто не опубликовал. Не получилось это даже у испаноязычного телеканала RT, в эфире которого Карлос выступал двумя месяцами ранее. Казалось, что Карлос оборвал все связи с внешним миром. Тем временем подлинность его показаний стала предметом многочисленных спекуляций. Кто-то называл его «героем» и советовал позаботиться о своей безопасности. Кто-то – как, например, телеведущий Владимир Соловьев – был озадачен: Прокремлевский медиапродюсер и бывший депутат Думы Константин Рыков ответил Соловьеву: У некоторых твиты Карлоса вызвали лишь насмешку. Независимый журналист Роман Доброхотов предположил, что испанский диспетчер @spainbuca, которого пиарит Кремль, – это продукт «Агентства интернет-исследований», т. е. петербургской «фабрики троллей». Именно эту «фабрику» обвиняют в США в использовании соцмедиа для того, чтобы посеять разлад в американской политической системе. Казалось, что сомнения относительно Карлоса подтвердились после того, как аккаунт @spainbuca был заморожен администраторами твиттера (в компании нам сказали, что не дают комментариев об индивидуальных аккаунтах «из соображений безопасности и сохранности личных данных», но посоветовали ознакомиться с политикой компании по борьбе со спамом, которой они «строго придерживаются»). На следующий день после крушения MH17 русская служба Би-би-си сообщила, что в справочной службе аэропорта Борисполь «такого диспетчера не знают», однако «теоретически он может работать в каком-то из других подразделений». Кроме того, в материале Би-би-си указывалось, что на испаноязычных форумах сомнения в подлинности аккаунта @spainbuca высказывались еще в марте 2014 года, т. е. за четыре месяца до инцидента с MH17, и что он часто используется для распространения пророссийской точки зрения на украинский конфликт. Украинский сайт StopFake процитировал высокопоставленного сотрудника украинской диспетчерской службы, заявившего, что диспетчер с таким именем у них не работает, а все авиадиспетчеры – граждане Украины. Блогеры и пользователи соцсетей между тем обнаружили цифровые следы, в том числе фотографии, из удаленного впоследствии фейсбук-аккаунта человека под именем Карлос. Предполагалось, что его зовут Хосе Карлос Барриос Санчес и у него есть связи с Румынией. Однако информации о нем удалось обнаружить немного. Тем не менее нашлась фотография Карлоса во время интервью телеканалу RT, на которой его лицо не скрыто фильтром. Представительница телеканала RT Анна Белкина в ответ на наш вопрос о Карлосе и его твитах о MH17 сообщила в электронном письме, что «в тот момент не было причины сомневаться в аутентичности [аккаунта], поскольку у него было много активных подписчиков и ретвитов, в том числе среди известных испанских журналистов, например, сотрудников канала RTVE и газеты El Mundo». Архив Твиттера свидетельствует, что автор аккаунта @spainbuca, созданного в августе 2010 года и впоследствии удаленного, выдавал себя за авиадиспетчера, работающего в Киеве, еще в октябре 2012 года. Как нам удалось выяснить, выступление на испаноязычном телеканале RT не было его первым появлением в эфире. В марте 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, он дал интервью одной из ведущих испанских радиостанций Cadena COPE. Продюсер компании COPE Ана Паласиос, которая отвечала за эфир от 9 марта 2014 года, рассказала нам, что организовывала интервью с этим человеком. Перед тем как созвониться, они переписывались в Твиттере. Радио представило гостя как испанского авиадиспетчера, работающего в киевском аэропорту. «Мы не привыкли к тому, что в пункте управления полетами присутствуют военные. Мы не знали, кто нами командует – гражданские или военные. Мы были напуганы и нервничали, потому что понимали, что военным нужна наша диспетчерская вышка», – заявил он тогда в интервью. Ведущий дал важную зацепку относительно личности гостя (тем, кто занимался отчаянными поисками Карлоса в соцсетях после его заявлений о MH17, она будет знакома). «Хосе Карлос Санчес, авиадиспетчер в аэропорту Киева, – говорит ведущий в конце интервью. – Очень интересный разговор. Спасибо, что согласились с нами поговорить». Поймать Карлоса 8 августа 2013 года, около трех дня. Мужчина и женщина стоят возле стойки №94 в бухарестском международном аэропорту имени Хенри Коандэ. Мужчина одет в униформу испанской авиакомпании Iberia. Женщина, желая получить хорошо оплачиваемую работу, дает 80 евро, чтобы ее точно приняли. «Я встречалась с ним два или три раза перед тем, как он попросил денег», – рассказала она нам в интервью. Человек в униформе авиакомпании Iberia не знал, что за ним следят. В служебном помещении вдали от глаз пассажиров самого оживленного в Румынии аэропорта сидели полицейские пограничной службы – ранее им сообщили о возможном преступлении. Полицейские спустились в зал, задержали мужчину и увели на допрос. На допросе 39-летний мужчина сообщил, что он гражданин Испании и живет в одном из самых дорогих районов Бухареста. Хоть он и представился женщине сотрудником авиакомпании Iberia, он там не работает. По его словам, он работает агентом по найму персонала для другого испанца. Через два дня румынская пограничная полиция заявила, что испанец обещал восьми гражданам Румынии помощь в устройстве на работу в авиакомпании и за это получал от них суммы от 70 до 130 евро. Против него были выдвинуты обвинения в мошенничестве, и суд в Бухаресте вынес постановление о его задержании на 24 часа. Тем временем румынские власти узнали, что подозреваемый был объявлен Испанией в европейский розыск по обвинению в подделке документов и растрате. Румынская пограничная полиция, в соответствии с законами о неприкосновенности частной жизни, назвала его «Санчес Б». Однако нам удалось получить доступ к судебным протоколам о его задержании в аэропорту Бухареста. Там указано полное имя подозреваемого: Хосе Карлос Барриос Санчес. Полиция не публиковала фотографии задержанного, однако в румынском судебном протоколе, который мы изучили, но не имели права скопировать, была фотография Санчеса. Мы сравнили ее с изображением человека, выступавшего на телеканале RT под именем Карлоса, так как у нас уже была фотография с неразмытым лицом. На черно-белом снимке из судебного протокола Санчес выглядит угрюмым и у него по-другому уложены волосы, однако это очевидно тот же человек, что и гость RT. Мы показали фотографию гостя RT человеку, передавшему Санчесу деньги в бухарестском аэропорту, и нашему источнику, который присутствовал при его допросе румынской полицией. Оба подтвердили, что узнали Санчеса в Карлосе, выступавшем на телеканале. В испанской тюрьме Санчес рассказал румынской полиции, что прибыл в страну в 2009 году и знал, что у Испании были к нему юридические претензии. Обвинения предъявили после того, как в 2004 году на него написала жалобу Ана Исабель Ланго Ортис, как указано в протоколах румынского суда. (Мы не смогли с ней связаться.) Санчес работал председателем жилищного кооператива в городке Алькоркон на юго-западе Мадрида. Ему было предъявлено обвинение в незаконном присвоении принадлежащих кооперативу нескольких тысяч евро. Эту сумму Санчес в итоге вернул, говорится в документах. Румынская сторона решила выдать Санчеса Испании. На следующий день после задержания в аэропорту апелляционный суд Бухареста оставил его под арестом до выдворения в Испанию в течение 29 дней. Мы не смогли установить, чем кончилось дело в испанском суде. В октябре 2010 года уголовный суд в Мадриде выдал ордер на арест Санчеса, ему было назначено шестимесячное тюремное заключение, однако характер обвинений в найденных нами судебных документах не указан. Представитель испанской пенитенциарной системы Ракель Наварро сообщила нам, что он отбыл 6-месячный срок. Однако она не смогла указать нам даты его пребывания в тюрьме. Мы проанализировали упоминания @spainbuca в твиттере другими пользователями и установили, что аккаунт практически замолкает на шесть месяцев после ареста Санчеса в Румынии. Твиты возобновляются уже в середине февраля 2014 года, то есть за несколько недель до аннексии Крыма и до того, как он начал выдавать себя за авиадиспетчера в эфире испанской радиостанции. «Креветки были волшебными» Если Карлос и прятался от западных спецслужб, как уверяют некоторые конспирологи, то делал это у всех на виду. В 2015 году Санчес появляется на публике с женщиной; фотографии с ней же были опубликованы в его фейсбуке, впоследствии удаленном. (На одной из фотографий Санчес одет в такую же полосатую сине-белую спортивную рубашку, в какой он давал интервью телеканалу RT.) Эта же женщина по имени Михаела Нэхнич была указана как контактное лицо Санчеса после его ареста в аэропорту Бухареста – это указано в протоколах румынского суда. Существуют фотографии Санчеса и Нэхнич в общественных местах в Бухаресте и Испании, сделанные уже после падения MH17. В апреле 2015 года они посещали концерт в румынском Атенеуме в Бухаресте. В октябре того же года их сфотографировали в ресторане под Мадридом. Согласно протоколу румынского суда, Санчес жил в доме на улице Калеа Доробанци в престижном и дорогом районе Бухареста. Администратор здания рассказала нам в октябре, что «несколько лет назад» «какой-то испанец» снимал квартиру в ее доме, но она не помнит его имени. Мы показали фотографию Карлоса с интервью телеканалу RT человеку, который моет лестницу в этом здании. «Да, это он», – сказал уборщик и указал на конкретную квартиру, а также вспомнил, что его разыскивала полиция: «Он снимал ее, и я помню, что за ним приходила полиция». В полицейских документах указано, что родственники Нэхнич живут в квартире на улице Алееа Бахузи, в районе Бухареста, застроенном советскими многоэтажками. Мы трижды приходили туда, но нам никто не ответил. Мы показали фотографию Карлоса человеку, живущему в здании, и он вспомнил, что видел его с Нэхнич. Он также сказал, что Нэхнич переехала в Испанию и лишь изредка приезжает в Бухарест навестить родителей. В марте 2015 года Санчес и Нэхнич участвовали как статисты в румынском кулинарном шоу Vin Cheful, где ведущий помогает рестораторам улучшить меню. Эта серия, вышедшая в эфир на румынском канале ProTV, была посвящена бухарестскому ресторану испанской кухни Pata Negra Copas Y Tapas. В конце серии видно, как Санчес и Нэхнич сидят за столиком лицом друг к другу с меню в руках и общаются с официантом. Через две минуты он дает оценку блюду: «Креветки были волшебными», – говорит он по-испански. «Уезжай гадить в свою страну!» По результатам собственного расследования мы можем с уверенностью утверждать, что человеком, который появился под именем Карлос в эфире телеканала RT за два месяца до катастрофы MH17, был Хосе Карлос Барриос Санчес, отсидевший срок в испанской тюрьме, которого в августе 2013 года румынские власти задержали по подозрению в мошенничестве и экстрадировали на родину. Кроме того, есть убедительные свидетельства того, что именно Санчес являлся автором твиттера @spainbuca. Телеканал RT назвал Карлоса автором твиттера @spainbuca в интервью за два месяца до катастрофы MH17. За несколько дней до этого продюсер RT попросила @spainbuca связаться с ней через твиттер. В день выхода интервью в эфир еще один сотрудник телеканала также писал, что твиттер-аккаунт @spainbuca принадлежит Карлосу. В какой-то момент на юзерпике твиттер-аккаунта @spainbuca появился мужчина в форме. Анализ фотографии позволяет предположить, что он похож на Санчеса. Кроме того, существует интервью «Хосе Карлоса Санчеса» испанскому радио, которое вышло в эфир за два месяца до материала на RT. Твиттер-аккаунт @spainbuca рекламировал это интервью на форуме в тот же день. И в эфире RT, и на радио COPE гость говорит на обычном кастильском диалекте испанского, характерном для жителей Мадрида, где и родился Санчес, причем произносит букву s «в характерной манере», утверждают эксперты-лингвисты барселонской Laboratorio SQ Шейла Керальт и Нуриа Гавальда. Однако «для подтверждения этого необходимо провести дальнейшие акустические анализы», добавили Керальт и Гавальда, которые по нашей просьбе провели предварительный анализ обоих интервью. Более того, пользователи твиттера обращались к @spainbuca «Хосе Карлос» и «Хосе Карлос Барриос» за несколько месяцев и даже лет до начала украинского конфликта. Один из пользователей написал несколько гневных твитов на испанском и румынском всего через пять дней после того, как Санчеса задержали в аэропорту Бухареста. «Этот человек – вор! Уезжай гадить в свою страну! Хосе Карлос Барриос вор!» – говорится в этом твите на испанском. Не вполне ясно, имелось ли в виду в данном случае обвинение в мошенничестве против Санчеса в Бухаресте. Написавший это пользователь твиттера не ответил на наш запрос. Шпион, тролль или одинокий волк? Зачем именно Санчес решил с головой окунуться в полемику вокруг конфликта в Украине, остается загадкой. Твиттер-аккаунт @spainbuca, в котором часто появлялись твиты, обвиняющие Израиль в притеснении палестинцев, безусловно нарастил базу подписчиков за счет того, что начал комментировать ситуацию в Украине. В середине марта 2014 года у @spainbuca был 3781 подписчик. Незадолго до того, как он был заблокирован после сообщений о MH17, их стало более 11 000. Нэхнич и ее родственники не ответили на нашу просьбу в фейсбуке прокомментировать решение Санчеса выдать себя за авиадиспетчера в Киеве. Другие способы связаться с Нэхнич также результатов не дали. Замминистра по информационной политике Украины Дмитрий Золотухин предположил, что @spainbuca был спящим твиттер-агентом российской разведки или продуктом «Агентства интернет-исследований», то есть «фабрики троллей». В ходе нашего пятимесячного расследования мы не обнаружили конкретных свидетельств в пользу какого-либо из этих сценариев, равно как и вообще фактов, указывающих на то, что Санчес действовал не в одиночку, когда начал выдавать себя за Карлоса в ходе украинского кризиса. Золотухин сообщил нам на этой неделе, что, по его данным, в день трагических событий в Одессе в мае 2014 года @spainbuca написал гораздо больше твитов, чем обычно (более 280), и это указывает на то, что аккаунт использовался для разжигания конфликта. Золотухин считает аккаунт @spainbuca спецоперацией российской разведки. Служба безопасности Украины отказалась от комментариев, сославшись на то, что не уполномочена обсуждать события, расследованием которых занимается международная следственная группа под руководством Нидерландов, без согласования с другими государствами – участниками расследования. Остается неясным, бывал ли когда-нибудь Санчес в Украине, поскольку, как нам заявили в Государственной пограничной службе, закон о неприкосновенности частной жизни не позволяет обнародовать такую информацию. Мы не нашли никаких сведений о том, что он когда-либо работал авиадиспетчером. «Могу вас заверить, что он никогда не работал авиадиспетчером здесь, в Испании», – отозвался о @spainbuca Хорхе Онтиверос, мадридский специалист в области управления воздушным движением. Онтиверос предположил, что теоретически этот пользователь твиттера мог получить лицензию где-то в Европе и потом работать в Украине. Испанское агентство по безопасности полетов, которое выдает лицензии, сертификаты и разрешения на работу авиадиспетчерам, отказалось отвечать на наш запрос, сославшись за закон о защите персональных данных. Однако в Государственной авиационной службе Украины, которая занимается управлением воздушным сообщением в стране, нам сообщили, что в ее штате человек по имени Хосе Карлос Барриос Санчес никогда не работал авиадиспетчером или «на любой другой должности, связанной с управлением полетами». Нам удалось найти лишь одно свидетельство, связывающее 44-летнего Санчеса с авиацией, – это испанский документ 1992 года, подтверждающий, что он в качестве добровольца сдал экзамен на годность к службе в десантных войсках. Звонок Карлосу В сентябре 2017 года мы вступили в переписку с человеком, называющим себя тем самым Карлосом, который выступал в эфире RT и вел твиттер @spainbuca. Мы нашли его профиль на сайте Expat.com, созданный в августе 2009 года под именем «Хосе Барриос Санчес». Там он называет себя «испанским экспатом в Румынии», который живет в Бухаресте с июля 2009 года. Этот человек был явно знаком с историей Карлоса. Он писал: «После [украинского] конфликта мой твиттер-аккаунт заблокировали и я получил письмо, где сообщалось, что это сделано по соображениям безопасности. После этого я решил удалить аккаунт». Этим можно объяснить, почему через несколько месяцев после MH17 в аккаунте @spainbuca стали публиковаться сообщения от имени «Людмилы Лопатышкиной», из-за чего вновь возникли подозрения, что Карлос – русский тролль. Кто-то, может быть, просто заново создал такой твиттер-аккаунт. Письма от нашего корреспондента подписаны аббревиатурой «IAG jsB». Предположительно, в старом фейсбуке Санчеса в качестве места работы было указано: «JF Head of Operations at International Airlines Group». Эта компания также известна под аббревиатурой IAG. Представитель лондонской штаб-квартиры IAG Лорена Монсалвес написала нам по имейлу: «Этот человек никогда не работал в IAG». В фейсбук-профиле, предположительно принадлежащем Санчесу, его место работы указано как «JF Head of Operations» в компании SkyTeam Cargo. Представительница компании SkyTeam сказала, что у ее коллег в грузовом подразделении нет сведений о том, что у них работает Хосе Карлос Барриос Санчес. На наши просьбы подтвердить сведения о Карлосе и @spainbuca наш собеседник начал отвечать крайне осторожно. «Где и в каком виде будут опубликованы мои ответы? Это важно, потому что это надо со мной согласовать», – написал он. Он также написал, что должен «знать, почему определенные группы и организации хотят мне навредить» и что если мы «действительно заинтересованы в этом деле, у него есть аудио- и видеозаписи». Он так и не предоставил нам эти материалы. В конце концов он заявил, что не хочет отвечать на наши вопросы «бесплатно» и что мы должны «договориться», чтобы продолжать разговор. Мы не предпринимали попыток «договориться». Мы обратились к нему за комментарием, когда узнали, что Санчес был арестован в Румынии и отсидел тюремный срок в Испании. 7 марта он ответил нам на запрос в WhatsApp по номеру, которым он ранее делился в переписке. Мы задали ему более десятка вопросов о биографии, деятельности в твиттере, а также в связи с предположением Золотухина, что @spainbuca был спецоперацией российской разведки или продуктом «фабрики троллей». Он согласился поговорить с нами по телефону. Мы позвонили ему по WhatsApp 8 марта. Человек, принявший звонок, представился как Хосе Карлос Барриос Санчес. На его юзерпике был изображен человек с бородой, сидящий за столом в синем свитере и серых брюках. Фотография имела явное сходство с другими изображениями Санчеса. Санчес сказал, что находится в Бухаресте, и согласился встретиться на следующий день в торговом центре рядом с аэропортом, где он был задержан почти пять лет назад. Однако за несколько часов до встречи он сказал, что ему нужно больше времени, чтобы собрать относящиеся к делу документы. Мы попросили его подтвердить, что встреча состоится, но он не согласился. Встреча так и не произошла, и мы не смогли найти подтверждения, что он действительно находится в Бухаресте. В тот же день мы позвонили ему по WhatsApp, и Санчес подтвердил, что сидел в тюрьме в Испании, однако уточнил, что это было связано с неуплатой алиментов. Кроме того, он сообщил, что никогда не работал авиадиспетчером и что бывал в Украине, но не в тот момент, когда был сбит MH17. Санчес также сделал сенсационные заявления. Он сказал, что получал «большие деньги, переводы на очень большие суммы из России». Он утверждает, что ему «говорили, что надо написать» в твиттере. Кроме того, по его словам, он получал денежные переводы от RT «гораздо раньше», чем вышло его интервью на испаноязычном телеканале RT, и что это была плата за то, «что я писал». Санчес утверждает, что в сумме получил $48 000 из России за то, что выдавал себя за «испанского диспетчера Карлоса». В RT отрицают, что делали такие платежи. «RT никогда не переводила денег этому человеку, и никаких данных об этом, соответственно, у нас нет», – написала представительница телекомпании Анна Белкина. Во время наших разговоров по WhatsApp Санчес настаивал, что может предоставить доказательства связи твиттер-аккаунта @spainbuca с Россией, в том числе данные о банковских операциях и записи разговоров с сотрудниками RT. Мы неоднократно просили его предоставить эти данные, однако этого так и не произошло. Осталось только слово Карлоса. https://www.svoboda.org/a/29100421.html

