Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Экс-президент, а нынче народный депутат от «Европейской солидарности» прибыл на допрос в Государственное бюро расследований в среду, десятого июня.

Его будут допрашивать по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин. В это же время сторонники Петра Алексеевича устроили у здания Государственного бюро расследований выставку с картинами-карикатурами.

Как известно, десятого июня Государственное бюро расследований в очередной раз вызвало Петра Порошенко на допрос по делу о картинах. Потом, из-за нескольких неявок бывшего украинского лидера на допрос, суд принял решение о его принудительном приводе.

Адвокаты Петра Порошенко заявили, что решение суда незаконно. Также они добавили, что на допросы Петр Алексеевич не являлся из-за того, что повестки были вручены ему ненадлежащим образом.