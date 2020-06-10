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Первая арабская космическая миссия готовится к запуску на Марс

Первая арабская космическая миссия на Марс будет запущена 14 июля. Сейчас корабль Amal готовят к заправке.

Космическому аппарату потребуется семь месяцев, чтобы преодолеть 493 миллиона километров и достичь Марса. Он будет находиться на орбите планеты, посылая на Землю новые данные о климате и атмосфере Марса. Для этого аппарат оснащен тремя типами датчиков для измерений. Всего Amal будет на орбите один марсианский год, то есть 687 дней.

Сам корабль был собран в Колорадо и отправлен в Японию. Именно японская ракета запустит его в космос.

Руководитель программы Сара Аль-Амири заявила, что проект должен стать основным стимулом для молодых арабских ученых начать карьеру в области космоса.

ОАЭ уже имеет опыт запуска космических аппаратов. Страна отправляла спутники на орбиту Земли и одного из своих космонавтов на МКС.

10 июня, 2020 | Tags: , , | Category: Наука, Новости, Общество ﻿
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