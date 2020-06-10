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Папарацци впервые засняли возлюбленную Джареда Лето в спортивных шортиках

Парочка скрывалась несколько лет.

Джаред Лето уже около пяти лет встречается с моделью Валерией Кауфман, но совместных фото влюбленных как кот наплакал.

На днях папарацци удалось поймать селебрити во время прогулки в Малибу. 48-летний Джаред и 25-летняя Валерия, похоже, шли заниматься спортом.

Эти кадры один из немногих подтверждений того, что голливудский актер не холостяк. Как говорят инсайдеры, Джаред Лето давно познакомил Валерию Кауфман со своей мамой и имеет серьезные намерения на эти отношения.

 

10 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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