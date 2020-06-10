От коронавируса умер сатирик Анатолий Трушкин

Скончался российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин. По словам юмориста Владимира Винокура, он был гениальным человеком.

«Трушкин — это корифей, последний из могикан, это старшее поколение наших авторов, прекрасный писатель, сатирик, великолепный человек, скромный, добрый. А еще — суперталантливый. Ушел гениальный мужик», — приводит слова Винокура «Федеральное агентство новостей».

Трушкин был госпитализирован с COVID-19. Писатель провел три недели в реанимации, заболевание протекало в тяжелой форме, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем ненадолго ему стало лучше, однако 9 июня сатирик скончался на 79-м году жизни.

Сатирик выступал на сцене со своими произведениями и писал номера для Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова и других юмористов.