«  
  »

От коронавируса умер сатирик Анатолий Трушкин

Скончался российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин. По словам юмориста Владимира Винокура, он был гениальным человеком.

«Трушкин — это корифей, последний из могикан, это старшее поколение наших авторов, прекрасный писатель, сатирик, великолепный человек, скромный, добрый. А еще — суперталантливый. Ушел гениальный мужик», — приводит слова Винокура «Федеральное агентство новостей».

Трушкин был госпитализирован с COVID-19. Писатель провел три недели в реанимации, заболевание протекало в тяжелой форме, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем ненадолго ему стало лучше, однако 9 июня сатирик скончался на 79-м году жизни.

Сатирик выступал на сцене со своими произведениями и писал номера для Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова и других юмористов.

10 июня, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  