Обстановка на линии фронта в Украине продолжает оставаться накаленной

Российско-оккупационные войска не перестают предпринимать попытки прорвать линию обороны Вооруженных сил на Донбассе. В частности, на протяжении минувших суток российские наемники шестнадцать раз нарушили режим прекращения боевых действий. В результате обстрелов был ранен один украинский боец. Более детально об этом информирует пресс-служба ООС в среду, десятого июня.

Сепаратисты обстреляли украинские позиции из запрещенных видов вооружения – минометов калибра 120 миллиметров, а также 82 миллиметра. Также боевики открывали огонь из гранатометов разных систем, пулеметов крупного калибра, и стрелкового оружия.

В сообщении говорится: «Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность».

Ссылаясь на данные разведки, в штабе добавили, что девятого июня ООС ликвидировали одного российского наемника, и еще четырех ранили.