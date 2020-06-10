На фоне коронавируса у Елены Воробей началась депрессия

О том, что у Елены Воробей диагностирован COVID-19, стало известно 1 июня. С момента заражения Елены прошло уже две недели, но переболеть без неприятных последствий ей не удалось. 53-летняя артистка рассказала, что коронавирус серьезно повлиял на ее психологическое здоровье.

Также Елена пожаловалась, что у нее на время пропали обоняние и слух. Причем КТ показало, что легкие пародистки поражены всего на 25%.

«Я впала в абсолютно не контролируемую депрессию. Уже думала начинать пить антидепрессанты, но пока держусь, боюсь последствий. Мне сказали, что это состояние – одно из побочных то ли от лекарств, то ли от самого вируса. Вот пытаюсь своими силами выкарабкиваться», – рассказала Воробей журналисту.