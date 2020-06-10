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Маму Веры Брежневой перепутали с Шэрон Стоун

Ты будешь шокирован, узнав, сколько этой женщине исполнилось лет.

Мы давно поняли, что своей красотой Вера Брежнева обязана маме. А недавно она снова это подтвердила. Так, в честь дня рождения мамы артистка поделилась в сети ее горячим фото.

В кадре женщина позирует в купальнике, сидя у скалы. Публикация набрала около 150 тысяч «лайков». И неудивительно, ведь мама Веры — просто богиня. Такую роскошную фигурку мечтает иметь женщина не только в 68 лет, а в любом возрасте. Более того! Фолловеры вообще сначала подумали, что Брежнева опубликовала снимок Шэрон Стоун. А потом добавили, что с годами певица все больше становится похожей на свою обольстительную мамочку. И мы полностью согласны. Девушки действительно невероятные.

10 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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