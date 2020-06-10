Ли Кронин снимет новых «Зловещих мертвецов»

Звезда «Зловещих мертвецов» Брюс Кэмпбелл рассказал о продолжении франшизы.

В интервью Empire актер, сыгравший Эша в оригинальной трилогии Сэма Рэйми, рассекретил имя режиссера новой части. Им станет Ли Кронин, известный по хоррору «Другой». Он также напишет сценарий картины, получившей название «Evil Dead Now» («Зловещие мертвецы сегодня». Кэмпбелл отметил, что в ленте будет центральный женский персонаж, а его герой не появится в продолжении.

— В «Зловещих мертвецах» всегда можно было задействовать разных героев — в этом случае разных героинь. Эта часть будет немного более динамичной. Мы просто хотели, чтобы серия оставалась современной. А наша мантра на самом деле заключается в том, что наши герои и героини — обычные люди. С этим мы и продолжим, — заявил Кэмпбелл.