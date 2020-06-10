Ксения Собчак резко прокомментировала ДТП с Ефремовым

Ксения Собчак прокомментировала ДТП с Ефремовым и реакцию людей на нее.

«Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову,я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в программе «Гражданин и Поэт» и ценила его как актера и яркого человека.Поступку Миши Ефремова нет оправдания,и я думаю,что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм-зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге. Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе, которое искренне не видит собственного лицемерия.

Неделю назад все эти люди с «прекрасными лицами» дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя, а сегодня эти же люди «страшно осуждают-с» Ефремова. И это, повторюсь,не значит ,что надо оправдывать его-поступку этому оправдания нет, если человек не может совладать с зависимостью, то совладать с тем ,чтоб не сесть за руль он может. Просто это значит ,что базовая потребность этих людей — осуждать.

И еще «защищать» или «нападать» в зависимости от взглядов. Если ты «либеральный обком» то защищаешь Мишу, так как он «наш», а если бы на его месте был чиновник Единой России, то вонь в фейсбуке стояла бы страшная. И это тоже лицемерие и двойные стандарты. И вот это бесконечное «плетение узоров»: здесь я поддержу Флойда, тут осужу Ефремова, или наоборот: тут поддержу Ефремова, но завтра если единоросс пьяный кого-то убьет буду страшно осуждать и его и весь «кровавый режим». Все это «веретено» это и есть двойные стандарты и лицемерие, потому что главное в этом: «наш» или «не наш»? За «белых»? Или за «красных»? И вот это я ненавижу», — написала она в своем Инстаграм.