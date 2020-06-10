Китайский горизонтальный небоскреб «Небесный мост» открыл свои двери первым посетителям

В китайском городе Чунцин открылся «Небесный мост», который является самым удивительным горизонтальным небоскребом в мире. Уникальное сооружение длиной в 300 м замыкает верхушки сразу четырех высоток и является составной частью крупнейшего проекта Китая – Raffles City Chongqing. Несмотря на то, что строительные работы еще продолжаются, мост с самой большой обзорной площадкой в мире и с экзотическим «небесным парком» на высоте 250 м уже принимает своих посетителей.





Закончилось строительство горизонтального небоскреба «Crystal» с самой большой смотровой площадкой в мире (Чунцин, Китай). | Фото: newatlas.com/ russian.news.cn.

Китайцы в своем стремлении быть впереди планеты всей создают настолько уникальные проекты, что диву даешься, как такое возможно. Вот именно к таким чудесам света и относиться крупномасштабный проект, созданный архитектурным бюро Moshe Safdie Raffles City, который близится к завершению в китайском городе Чунцине.



«Небесный мост», расположенный на высоте 250 м, входит в строящийся комплекс Raffles City Chongqing (проект архбюро Moshe Safdie). | Фото: tr.wikipedia.org/ realt.onliner.by.

Напомним, весь этот грандиозный комплекс включает в себя каскад из восьми небоскребов, четыре из которых являются своеобразной опорой для горизонтального объекта, который официально называют «Кристаллом» («Crystal»), но чаще всего можно услышать «Небесный мост» или горизонтальный небоскреб, находящийся на высоте 250 м.



Занимательное путешествие на смотровую площадку начинается с первого этажа одного из 4 небоскребов-«атлантов» из комплекса Raffles City («Crystal», Китай). | Фото: youtube.com/ © CapitaLand.

По сведениям редакции Novate.ru, самой большой сложностью при создании моста было поднятие на ошеломительную высоту некоторых частей конструкции, которые в сложенном виде составляют 12 тыс. тонн. Но как бы там ни было, трехсотметровое сооружение, созданное из стали и стекла, уже установлено на своем месте и полностью оборудовано для приема посетителей.



Создатели «Небесного моста» совместно с National Geographic оформили выставку, рассказывающую об истории города Чунцин (Китай). | Фото: youtube.com/ © CapitaLand.

Те, кто решит увидеть столь необычную достопримечательность собственными глазами, на пути к смотровой площадке (на первом этаже) смогут посетить выставку, созданную в сотрудничестве с National Geographic. Эта экспозиция познакомит туристов и самих горожан с историей развития Чунцина.



Ультраскоростной лифт доставит гостей к интерактивной экспозиции, которая раскроет планы Китая на освоение Марса («Crystal»). | Фото: youtube.com/ © CapitaLand.

Подъем на вершину экспресс-лифтом займет лишь 50 секунд и перед взором посетителей откроется еще одна выставка, которая представляет амбициозные планы Китая на покорение Марса и организации жизни на нем. Но даже после ознакомления с космической программой вы не сможете попасть на самую масштабную обзорную площадку, которая предложит всем отчаянным проверить силу духа на открытых террасах с полностью прозрачным полом.