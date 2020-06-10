Как узнать,что в работе печени происходит сбой

Печень является главным органом, который чистит весь организм, фильтрует кровь и выводит вредные вещества. Если печень не будет нормально функционировать, пострадают все остальные органы. Медики рассказали, как определить, что в работе печени произошел сбой.

Они перечислили несколько симптомов, на которые нужно обращать внимание. В первую очередь, о проблемах с работой печени свидетельствует пожелтевший оттенок кожи, а также пожелтевший белок глаз. Если вы замечаете такой симптом, то, скорее всего, печень не способна полностью перерабатывать желчный пигмент, образующийся при расщеплении. Аутоиммунный гепатит может выдавать себя другими симптомами — человек теряет аппетит, чувствует слабость, могут появиться тошнота и боли в суставах.

О проблемах с печенью могут сигнализировать сосудистые звездочки и синяки на коже. Если синяк появляется после небольшого нажатия на кожу и при этом очень долго не проходит, это свидетельствует о медленной выработке белка, который нужен для свертывания крови.

Однако наиболее распространенным симптомом проблем с печенью являются отеки в области живота и на ногах. Врачи советуют обращать внимание на цвет мочи и кала. Если моча стала слишком светлой, а кал, наоборот, слишком темным, такие симптомы точно сигнализируют о болезни печени.