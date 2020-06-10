HBO Max убрал из своего каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Стриминговый сервис HBO Max принял решение временно убрать из своего каталога фильм «Унесенные ветром», снятый по одноименному роману Маргарет Митчелл в 1939 году, на фоне протестных акций в США против расизма после смерти Джорджа Флойда. Картину раскритиковали за «романтизирование рабства на фоне общенациональной переоценки культурных ценностей», сообщает издание Wall Street Journal.

Кларк Гейбл и Хэтти Макдэниел в фильме «Унесенные ветром»

Действие фильма, главные роли в котором исполнили Кларк Гейбл и Вивьен Ли, разворачивается во время Гражданской войны в США. Помимо них, в фильме также снялась темнокожая актриса Хэтти Макдэниел, которая исполнила роль Мамушки. За работу в фильме Макдэниел получила премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана» и стала первой темнокожей звездой, удостоенной этой почетной награды.

С призывом удалить картину из каталога выступил сценарист фильма «12 лет рабства» Джон Ридли. По его мнению, фильм «Унесенные ветром» «игнорирует ужасы рабства и увековечивает самые болезненные стереотипы о темнокожих людях».

Впрочем, вернуться на HBO Max картина все же сможет, но с пометками, что в ней содержатся «противоречивые темы».

Вивьен Ли и Хэтти Макдэниел в фильме «Унесенные ветром»