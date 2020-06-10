Гитарист группы Queen Брайан Мэй назван лучшим гитаристом всех времен

Издание Total Guitar представило свою версию пятерки лучших гитаристов всех времен. Первую строчку рейтинга занял гитарист группы Queen Брайан Мэй, который сумел потеснить с первой позиции Джими Хендрикса.
Голосование проходило в режиме онлайн. Журнал попросил своих читателей выбрать лучших гитаристов из 170 предложенных кандидатур в нескольких номинациях. В результате голосования вслед за Мэй и Хендриксом расположились Джимми Пейдж, Эдди Ван Хален и Эрик Клэптон.
Брайан Мэй признался, что первая строчка в рейтинге стала для него полной неожиданностью, ведь сам он никогда не претендовал на звание виртуозного гитариста и считает номером один Джими Хендрикса. По словам гитариста, читатели оценили не технику его игры, а то, что он всегда пытался играть от чистого сердца.
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