Forbes представил ежегодный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд мира

Издание учитывало их доходы в период с июня 2019 года по май 2020 года. В рейтинге приведены суммы до вычета налогов и гонораров агентам, менеджерам или юристам.

В этом году все попавшие в список вместе заработали 6,1 млрд долларов — это на 200 млн долларов меньше, чем в прошлом году. Вероятно, на это повлияла пандемия коронавируса, из-за которой почти все проекты были приостановлены. Издание отмечает, что в следующем году «скорее всего, лучше не будет».

Среди представителей киноиндустрии в рейтинге отличились Дуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс, заработавшие 87,5 и 71,5 млн долларов соответственно. Следующие после них строчки заняли Марк Уолберг — 58 млн долларов, Бен Аффлек — 55 млн долларов, Вин Дизель — 54 млн долларов.

Среди женщин в списке актеров оказались Дженнифер Лопес, которая за последний год заработала 47,5 млн долларов, София Вергара — 43 млн долларов и Анджелина Джоли — 35,5 млн долларов.

А самыми богатыми знаменитостями на этот раз стали Кайли Дженнер (590 млн долларов) и Канье Уэст (170 млн долларов). При этом Forbes недавно лишил Кайли статуса самого молодого миллиардера, пересчитав ее доходы. По новым данным, состояние Дженнер оценивается не в миллиард, а в 900 миллионов долларов.