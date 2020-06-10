Эволюция женской униформы в ЦАХАЛе, 1950-2010 гг.

Приведен и 3-х минутный видеоролик, где вариации формы показаны более подробно.
50-е гг. – форма из хлопка цвета хаки (бежевый), длинная юбка, рубашка с 2 карманами. Обувь – низкие туфли чёрного или коричневого цвета, в народе назывались «туфли Голды» («Наалей Голда»), по имени Голды Меир, в тот период – самая высокопоставленная женщина в Израиле (посол в СССР в 1948-1949 гг., министр труда и социального обеспечения в 1949-1956 гг., министр иностранных дел в 1956-1966 гг., премьер-министр в 1969-1974 гг.). Шерстяные носки белого цвета или цвета хаки. Головной убор – высокая фуражка на французский манер, т.н. «кепи», но в Израиле её называли «Хительмахер» (Hitelmacher, «шляпник» на идише; подробнее – на Википедии на иврите и на сайте Historama по-английски).
Зимой носили иную, тёплую форму из шерсти: поверх рубашки одевался китель («Микторен»), летняя юбка менялась на зимнюю (или брюки), рубашка могла дополняться галстуком. На отворотах кителя крепилась символика АОИ, называемая «ЦАhАЛоним» (6-конечная звезда, меч с оливковой ветвью, под звездой – ленточка с надписью «Цва hагана ле-Исраэль», т.е. «Армия обороны Израиля»).
60-е гг. – юбка стала короче, на рубашке – 1 карман. Большие береты, которые нужно было носить на голове постоянно. Кольца – только обручальное для замужних.
70-е гг. – форма из материала лавсан («Дакрон»), вместо рубашки – лёгкий китель («Яркит») с 3 карманами (1 сверху, 2 снизу), и двойным воротником. Длина кителя – ниже пояса. Обувь – только чёрная. Вместо берета – жёсткая пилотка, официально называемая «Кумта Кшуха» («Жёсткий берет»), а на сленге – «Сира» («Лодка»), «Кова Даялот» («Шляпа стюардесс»), «hа-Кариш» («Акула», в смысле «Плавник акулы»), «Карболет» (гребень курицы), «hа-Лахмания» («Булочка»). Цвета пилоток менялись, но чаще всего попадались чёрные. Можно было носить цепочку и серьги, плотно прилегающие к уху. Вместо юбки можно было носить брюки, обычно с завышенной талией («Гизра Гвоhа»). Зимняя форма вышла из употребления. Вместо неё поверх летнего кителя одевали военный свитер.80-е – 90-е гг. – ношение головного убора на голове отменено. Его носили под погоном и одевали на голову только на церемониях и в ряде других ситуаций. Цвет хаки заменён на оливковый для СВ, в ВВС и ВМС сохранился прежний цвет (у мужчин подобное изменение произошло ещё в 50-е гг., первыми были бойцы парашютно-десантной бригады, созданной в 1956 г.). Зимой кроме свитера (зелёный в СВ, синий в ВВС и ВМС) можно было носить куртку с капюшоном («Дубон», цвета – как у свитера). Позже появились более лёгкие куртки, без капюшона.
2000-е гг. – на смену пилотка пришли береты, такие же как у военнослужащих-мужчин.
2010-е гг. – рубашка вместо кителя (2012 г.).
Конечно, изложенное выше – несколько упрощённо. Например, подробности по головным уборам (включая мужские) можно прочесть в статье Авраама Каца и Гая Шапиро «Головные уборы АОИ и других служб безопасности Израиля» (2005-2007 гг.) в веб-архиве.
Ряд дополнений по другим источникам (только по парадно-повседневной форме и только по женщинам-военнослужащим, или же общие вопросы, одинаковые как для женщин, так и для мужчин):
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- Фуражки «Хительмахер» попали в Израиль в 1948 г. 100,000 таких фуражек были пожертвованы американскими евреями. Носились офицерами и женщинами военнослужащими, по-видимому до истощения запасов, примерно до 1952-1953 гг.
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- Пилотки были введены в середине 50-х гг. для офицеров, а с 27.05.63 – для всех женщин-военнослужащих. Первые женские пилотки явно напоминали английские образцы, в дальнейшем использовалась пилотка оригинальной формы. Пилотки использовались до осени 2000 г., далее перешли на береты, как у мужчин.
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- Ношение пилотки (впоследствии берета) под погоном было введено приказом от 14.12.71. Рафаэль Эйтан в свою бытность НГШ (1978-1983) вернул обязательное повседневное ношение берета на голове, данное решение оставалось в силе и при следующем НГШ Моше Леви (1983-1987). И только в 1987 г., после вступление в должность НГШ Дана Шомрона (1987-1991), береты вновь вернулись под погон. Впрочем, некоторые командиры требуют обязательное ношение беретов внутри своих баз. Так, на 2002 г. береты носили на базе дивизии «Уцбат Синай» и на базе Джулис.
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- Зимняя форма была введена зимой 1948/1949 гг. Зимнюю форму называли «Скотч Брити», поскольку ткань напоминала мочалки для мытья посуды, а сама форма – английскую того времени. В 1971 г. китель зимней формы был заменён на новый, более красивого дизайна и из синтетического волокна.
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- С зимней формой в первые годы существования АОИ использовались шерстяные шинели. На иврите есть слово «Сагин», но им практически не пользовались и использовали русское слово «Шинель».
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- Переход на зимнюю форму осуществлялся 1-го декабря, на летнюю – 1-го апреля. Исключением стал 1973 г., когда в период длительного противостояния с армиями Сирии и Египта после Войны Судного дня переход на зимнюю форму не проводился. С декабря 1978 г. переход на зимнюю форму прекратился. Зимняя форма вышла из употребления, круглые год носилась летняя с дополнениями в холодные дни (свитер, куртка «Дубон»). Тогда же прекратилось использование «ЦАhАЛоним».
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- Летний китель («Яркит») использовался параллельно с рубашками. Не нашёл, было ли это изначально с момента его введения, или произошло позже. Например, в 1997 г. при призыве девушки-военнослужащие получали 1 китель и 3 рубашки. После отмены кителя в 2010-х гг. он сохранился как часть формы парашютистов (мужчин) и женщин на сверхсрочной службе. Китель нельзя заправлять в брюки и нельзя носить со свитером.
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- В 90-е гг. солдаты срочной службы АОИ перешла на форму из лавсана («Дакрон»). Сверхсрочники имели такую форму (как опция) с конца 60-х гг. Для сверхсрочников была введена отдельная парадная форма («Мадей Ируим»), но это выходит за рамки темы этой статьи.
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- Если в прошлом юбка была обязательной частью формы, то сейчас её могут носить только женщины-военнослужащие на сверхсрочной службе и религиозные женщины на срочной службе. Исключение – специальное церемониальное подразделение АОИ. Юбка не может быть короче 3 см ниже колена (а длиннее – может, например иногда религиозные военнослужащие носят юбку почти до подошвы обуви).
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- Зимой с курткой можно носить шарф. Шарф должен быть чёрного цвета, гладкий, без рисунков, концы – заправлены под куртку.
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- Примерно с 60-х гг. женщинам-военнослужащим разрешалось носить сандалии с парадно-повседневной формой. В 2010 г. это правило пытались отменить, в связи с жалобами мужчин-военнослужащих на неравенство, но в конце-концов сохранили. Сандалии должны быть чёрного цвета, из кожи или кожзаменителя, не блестящие, с застёжками или на липучках, без каблука, без украшений, вышивок, рисунков и т.п. Сандалии можно носить только без носков и только с летней формой (т.е. поскольку зимней формы более не существует – нельзя носить со свитером или курткой).
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- После «туфель Голды» был период, когда женщинам разрешалось носить любую чёрную обувь. Далее была попытка внести единообразие, введя единую обувь, т.н. «Наалей Бар-Мицва», но и их многие считали не удобными.
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- В наши дни ногти рук и ног можно красить прозрачным, светло-розовым и бело-жемчужным лаком. Для сверхсрочниц – ещё и красным. Можно носить 2 кольца шириной до 1.5 см, для замужних – ещё и обручальное кольцо. Можно носить 1 металлическую цепочку диаметром до 3 мм с кулоном диаметром до 3 см. Цепочка не должна плотно прилегать к шее. На одном из запястий можно носить металлический браслет толщиной до 2 см. Можно носить 1 пару серёжек, у военнослужащих срочной службы они должны плотно прилегать к уху, у сверхсрочниц – могут висеть до 1.5 см от уха.
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- Под рубашкой можно носить майку или футболку зелёного или белого цвета. При закатывании рукавов рубашки их надо закатывать выше локтя, при этом рукава футболки не должны выглядывать наружу.
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- Волосы должны быть собраны, резинки – чёрные или коричневые. Можно красить волосы в однородные натуральные цвета.
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