В Швеции установлен человек, убивший премьера Улофа Пальме Умер президент Бурунди, который отрицал коронавирус: его убил COVID-19 » Эволюция женской униформы в ЦАХАЛе, 1950-2010 гг. Сайт АОИ разместил материал об эволюции женской парадно-повседневной формы («Мадей Алеф») в 1950-2010 гг. Покрой формы, вид головного убора и правила его ношения, обувь, юбка и её длина, переход с юбки на брюки, с кителя на рубашку – всё это неоднократно менялось. Приведен и 3-х минутный видеоролик, где вариации формы показаны более подробно. 50-е гг. – форма из хлопка цвета хаки (бежевый), длинная юбка, рубашка с 2 карманами. Обувь – низкие туфли чёрного или коричневого цвета, в народе назывались «туфли Голды» («Наалей Голда»), по имени Голды Меир, в тот период – самая высокопоставленная женщина в Израиле (посол в СССР в 1948-1949 гг., министр труда и социального обеспечения в 1949-1956 гг., министр иностранных дел в 1956-1966 гг., премьер-министр в 1969-1974 гг.). Шерстяные носки белого цвета или цвета хаки. Головной убор – высокая фуражка на французский манер, т.н. «кепи», но в Израиле её называли «Хительмахер» (Hitelmacher, «шляпник» на идише; подробнее – на Википедии на иврите и на сайте Historama по-английски). Зимой носили иную, тёплую форму из шерсти: поверх рубашки одевался китель («Микторен»), летняя юбка менялась на зимнюю (или брюки), рубашка могла дополняться галстуком. На отворотах кителя крепилась символика АОИ, называемая «ЦАhАЛоним» (6-конечная звезда, меч с оливковой ветвью, под звездой – ленточка с надписью «Цва hагана ле-Исраэль», т.е. «Армия обороны Израиля»). 60-е гг. – юбка стала короче, на рубашке – 1 карман. Большие береты, которые нужно было носить на голове постоянно. Кольца – только обручальное для замужних. 70-е гг. – форма из материала лавсан («Дакрон»), вместо рубашки – лёгкий китель («Яркит») с 3 карманами (1 сверху, 2 снизу), и двойным воротником. Длина кителя – ниже пояса. Обувь – только чёрная. Вместо берета – жёсткая пилотка, официально называемая «Кумта Кшуха» («Жёсткий берет»), а на сленге – «Сира» («Лодка»), «Кова Даялот» («Шляпа стюардесс»), «hа-Кариш» («Акула», в смысле «Плавник акулы»), «Карболет» (гребень курицы), «hа-Лахмания» («Булочка»). Цвета пилоток менялись, но чаще всего попадались чёрные. Можно было носить цепочку и серьги, плотно прилегающие к уху. Вместо юбки можно было носить брюки, обычно с завышенной талией («Гизра Гвоhа»). Зимняя форма вышла из употребления. Вместо неё поверх летнего кителя одевали военный свитер.80-е – 90-е гг. – ношение головного убора на голове отменено. Его носили под погоном и одевали на голову только на церемониях и в ряде других ситуаций. Цвет хаки заменён на оливковый для СВ, в ВВС и ВМС сохранился прежний цвет (у мужчин подобное изменение произошло ещё в 50-е гг., первыми были бойцы парашютно-десантной бригады, созданной в 1956 г.). Зимой кроме свитера (зелёный в СВ, синий в ВВС и ВМС) можно было носить куртку с капюшоном («Дубон», цвета – как у свитера). Позже появились более лёгкие куртки, без капюшона. 2000-е гг. – на смену пилотка пришли береты, такие же как у военнослужащих-мужчин. 2010-е гг. – рубашка вместо кителя (2012 г.). Конечно, изложенное выше – несколько упрощённо. Например, подробности по головным уборам (включая мужские) можно прочесть в статье Авраама Каца и Гая Шапиро «Головные уборы АОИ и других служб безопасности Израиля» (2005-2007 гг.) в веб-архиве. Ряд дополнений по другим источникам (только по парадно-повседневной форме и только по женщинам-военнослужащим, или же общие вопросы, одинаковые как для женщин, так и для мужчин): Фуражки «Хительмахер» попали в Израиль в 1948 г. 100,000 таких фуражек были пожертвованы американскими евреями. Носились офицерами и женщинами военнослужащими, по-видимому до истощения запасов, примерно до 1952-1953 гг.

Пилотки были введены в середине 50-х гг. для офицеров, а с 27.05.63 – для всех женщин-военнослужащих. Первые женские пилотки явно напоминали английские образцы, в дальнейшем использовалась пилотка оригинальной формы. Пилотки использовались до осени 2000 г., далее перешли на береты, как у мужчин.

Ношение пилотки (впоследствии берета) под погоном было введено приказом от 14.12.71. Рафаэль Эйтан в свою бытность НГШ (1978-1983) вернул обязательное повседневное ношение берета на голове, данное решение оставалось в силе и при следующем НГШ Моше Леви (1983-1987). И только в 1987 г., после вступление в должность НГШ Дана Шомрона (1987-1991), береты вновь вернулись под погон. Впрочем, некоторые командиры требуют обязательное ношение беретов внутри своих баз. Так, на 2002 г. береты носили на базе дивизии «Уцбат Синай» и на базе Джулис.

Зимняя форма была введена зимой 1948/1949 гг. Зимнюю форму называли «Скотч Брити», поскольку ткань напоминала мочалки для мытья посуды, а сама форма – английскую того времени. В 1971 г. китель зимней формы был заменён на новый, более красивого дизайна и из синтетического волокна.

С зимней формой в первые годы существования АОИ использовались шерстяные шинели. На иврите есть слово «Сагин», но им практически не пользовались и использовали русское слово «Шинель».

Переход на зимнюю форму осуществлялся 1-го декабря, на летнюю – 1-го апреля. Исключением стал 1973 г., когда в период длительного противостояния с армиями Сирии и Египта после Войны Судного дня переход на зимнюю форму не проводился. С декабря 1978 г. переход на зимнюю форму прекратился. Зимняя форма вышла из употребления, круглые год носилась летняя с дополнениями в холодные дни (свитер, куртка «Дубон»). Тогда же прекратилось использование «ЦАhАЛоним».

Летний китель («Яркит») использовался параллельно с рубашками. Не нашёл, было ли это изначально с момента его введения, или произошло позже. Например, в 1997 г. при призыве девушки-военнослужащие получали 1 китель и 3 рубашки. После отмены кителя в 2010-х гг. он сохранился как часть формы парашютистов (мужчин) и женщин на сверхсрочной службе. Китель нельзя заправлять в брюки и нельзя носить со свитером.

В 90-е гг. солдаты срочной службы АОИ перешла на форму из лавсана («Дакрон»). Сверхсрочники имели такую форму (как опция) с конца 60-х гг. Для сверхсрочников была введена отдельная парадная форма («Мадей Ируим»), но это выходит за рамки темы этой статьи.

Если в прошлом юбка была обязательной частью формы, то сейчас её могут носить только женщины-военнослужащие на сверхсрочной службе и религиозные женщины на срочной службе. Исключение – специальное церемониальное подразделение АОИ. Юбка не может быть короче 3 см ниже колена (а длиннее – может, например иногда религиозные военнослужащие носят юбку почти до подошвы обуви).

Зимой с курткой можно носить шарф. Шарф должен быть чёрного цвета, гладкий, без рисунков, концы – заправлены под куртку.

Примерно с 60-х гг. женщинам-военнослужащим разрешалось носить сандалии с парадно-повседневной формой. В 2010 г. это правило пытались отменить, в связи с жалобами мужчин-военнослужащих на неравенство, но в конце-концов сохранили. Сандалии должны быть чёрного цвета, из кожи или кожзаменителя, не блестящие, с застёжками или на липучках, без каблука, без украшений, вышивок, рисунков и т.п. Сандалии можно носить только без носков и только с летней формой (т.е. поскольку зимней формы более не существует – нельзя носить со свитером или курткой).

После «туфель Голды» был период, когда женщинам разрешалось носить любую чёрную обувь. Далее была попытка внести единообразие, введя единую обувь, т.н. «Наалей Бар-Мицва», но и их многие считали не удобными.

В наши дни ногти рук и ног можно красить прозрачным, светло-розовым и бело-жемчужным лаком. Для сверхсрочниц – ещё и красным. Можно носить 2 кольца шириной до 1.5 см, для замужних – ещё и обручальное кольцо. Можно носить 1 металлическую цепочку диаметром до 3 мм с кулоном диаметром до 3 см. Цепочка не должна плотно прилегать к шее. На одном из запястий можно носить металлический браслет толщиной до 2 см. Можно носить 1 пару серёжек, у военнослужащих срочной службы они должны плотно прилегать к уху, у сверхсрочниц – могут висеть до 1.5 см от уха.

Под рубашкой можно носить майку или футболку зелёного или белого цвета. При закатывании рукавов рубашки их надо закатывать выше локтя, при этом рукава футболки не должны выглядывать наружу.

Волосы должны быть собраны, резинки – чёрные или коричневые. Можно красить волосы в однородные натуральные цвета.



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