«Это пагубно и нетолерантно»: Анна Винтур признала, что Vogue недостаточно поддерживал темнокожих

После протестов, прокатившихся по США и Европе после убийства полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, многие знаменитости посчитали нужным также обозначить свое отрицательное отношение к расизму и желание поддержать темнокожих.

А многие от слов перешли к делу — например, супруг Серены Уильямс Алексис Оганян покинул совет директоров Reddit (он являлся и сооснователем этой популярной интернет-платформы), чтобы на его место взяли темнокожего сотрудника.

Анна Винтур

Ну а теперь слово взяла и главред американского Vogue Анна Винтур. Нет, покидать свой пост она пока не собирается, но Винтур признала, что делала недостаточно для продвижения темнокожих сотрудников издания и дизайнеров. Свою позицию она выразила в письме, которое разослала всем коллегам.

Я хочу прямо сказать, что я знаю, что Vogue сделал недостаточно для того, чтобы предоставить возможности темнокожим редакторам, фотографам, дизайнерам и другим творцам.

Мы также допустили ряд ошибок, публикуя снимки или истории, которые были нетолерантными и могли иметь пагубное влияние. Я несу полную ответственность за эти ошибки,

— написала Винтур в своем обращении.

Одна из самых влиятельных женщин в современной модной индустрии также постаралась выразить свою солидарность с теми, кто страдает от расизма.

Я хочу начать с того, что я понимаю ваши чувства и сопереживаю тому, что чувствуют многие из вас: печаль, обиду и злость.

Я хочу сказать это особенно темнокожим членам нашей команды: я могу только представить, какими были эти дни. Но я также знаю, что боль, насилие и несправедливость, которые мы наблюдаем и обсуждаем, существуют давно. Признать это и делать что-то с этим тоже стоило уже давно,

— продолжила свое письмо Винтур.

Книга Андре Леон Телли

Напомним, главный редактор Vogue недавно подверглась критике со стороны бывшего коллеги по журналу Андре Леон Телли. В своих мемуарах он припомнил Винтур, как она списала его со счетов, назвав «слишком старым» и «слишком толстым».

Кроме того, Андре Леон Телли отметил, что Винтур даже не поблагодарила его за колонку, написанную для Washington Post, в которой он похвалил обложку Vogue с Бейонсе (это был сентябрьский номер 2018 года). Данный выпуск Андре Леон Телли назвал значительным культурным шагом в поддержке темнокожих. Напомним, что уникальность обложки была в том, что автором снимка стал 23-летний Тайлер Митчелл — первый темнокожий фотограф обложки за 126-летнюю историю журнала.

Ни одного коротенького имейла от Винтур. Редакторы, с которыми я работал, никогда не понимали всю важность подобных событий, потому что они просто не в состоянии это понять. Никто даже не пытается посмотреть на мир нашими глазами, глазами темнокожих,

— писал о том случае Андре Леон Телли.

На этот раз Винтур, похоже, готова выслушать и понять. В своем письме она отметила, что этот «исторический и душераздирающий момент для нашей страны должен стать временем для размышлений и смирения для тех из нас, кто занимает привилегированные и авторитетные позиции».

Винтур также отметила, что внутри издательского дома уже ведется работа, направленная на реальную поддержку и скоро будет объявлено о принятых решениях.