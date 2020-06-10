Двигатель для танка «Армата» забраковали из-за невыполнимости задачи

Многих интересует вопрос, почему после восторженных телесюжетов, показывающих фантастические возможности танка, он до сих пор не в войсках? Масла в огонь подлили недавние новости о том, что двигатель «Чайка» для «Арматы» забраковали из-за технически недостижимых параметров.Конструкторы ,видимо,слишком много читали научную фантастику.

В общем,не сложилось.

Тем временем ,поставок «Арматы» с фантастическим двигателем ждут Китай,Египет,Индия и еще несколько стран Азии.

Сейчас на Т-14 стоит дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 1500 л.с. разработки челябинского ГСКБ «Трансдизель». Однако на форуме «Армия-2019» выяснилось, что этот двигатель уступает зарубежным аналогам по топливной экономичности, ресурсу, расходу масла и удельной теплоотдаче.Во всем уступает.

На танк с челябинским двигателем согласилась только российская армия ,которая заказала 132 машины себе на вооружение. Но им не привыкать.

Подводя итоги выполнения гособоронзаказа заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко признался, что работы по доводке новейших образцов бронетанковой техники и вооружения «несколько затянулись».