Боевики ДНР сознались,что обстреливали своих мирных граждан

Один из главных боевиков Донецкой области, главарь батальона «Восток» Александр Ходаковский сделал признательное заявление, в котором отметил, что он лично отдавал приказы расстрелять центр Ясиноватой из реактивных систем залпового огня «Град». Видео с таким его заявлением было обнародовано в Интернете известным украинским блогером.

Ходаковский сознался, что он принял решение открыть стрельбу по мирному населению города Ясноватая из-за того, что в распоряжении его армейского подразделения не было артиллерийских снарядов.

Также наемник отметил, что тогда под рукой у него были только установки РСЗО «Град». При этом российский наемник признается, что массовой гибели мирного населения тогда удалось избежать исключительно благодаря счастливому стечению обстоятельств, и » по воле самого бога», то есть ,случайно.

Боевик отметил: «Лично я отдал приказ накрыть центр Ясиноватой из «Градов».

«Бить своих ,чтобы чужие боялись» -обычная практика российских экстремистов.