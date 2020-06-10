Apple планирует открыть самый технологичный отель в мире

Apple планирует открыть отель , который строится в пригороде Остина, штат Техас, и должен в ближайшем будущем стать вторым домом для технологической компании

По задумке архитекторов, в здании будет 192 номера, расположенных на шести этажах, при этом общая площадь отеля составит более 7 тысяч квадратных метров.

Отель будет интегрирован в бизнес-зону, что сделает новый техасский кампус компании одним из самых крупных офисных комплексов в мире. По оценкам экспертов, этот проект опережает тренды градостроительства — интеграция отелей в офисные зоны станет одним из самых актуальных архитектурных новшеств после завершения пандемии. По прогнозам, к такой стратегии вскоре прибегнут и другие технологические гиганты, в том числе и Google, Facebook и Microsoft.

Напомним, что в этом году Apple впервые проведет трансляцию конференции WWDC на iPhone. Мероприятие пройдет 22–28 июня. На онлайн-конференции разработчики смогут получить ранний доступ к будущим версиям iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS, а также пообщаться с инженерами компании.

Ранее Apple также объявила, что передаст локальному бизнесу в Сан-Хосе в Калифорнии $1 млн для компенсации убытков, вызванных переводом конференции WWDC 2020 в онлайн-формат.