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Зеленский объяснил свое хорошее отношение к Путину

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свое нежелание оскорбительно высказываться о российском лидере Владимире Путине, передает dsnews.ua.

«Считаю, ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи про личное. Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей», — заявил Зеленский в интервью «Украинской правде». Он отметил, что рискует не своими рейтингами, а жизнями людей

Зеленский добавил, что его не интересуют «человеческие качества» Путина. «Я считаю, что до конца таких людей никто не может знать. До конца может знать, наверное, он сам», — сказал Зеленский.

9 июня, 2020 | Tags: | Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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