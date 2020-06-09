Вышел на свободу один из самых эффективных шпионов России

За потоком новостей о пандемии коронавируса незамеченным осталось событие, за которым стоит настоящая шпионская история. В Эстонии вышел на свободу один из самых эффективных шпионов современности.

Полковник МВД СССР, а позже высокопоставленный сотрудник Минобороны Эстонии и доверенное лицо американских спецслужб Херман Симм десять лет работал на российскую разведку. Он передал своим кураторам тысячи военных секретов стран НАТО, прежде чем на его след вышли американские контрразведчики.

Будущий шпион родился в Эстонии в 1947 году.

К моменту распада СССР Херман дослужился до полковника. И вполне понятно, что столь ценный кадр не затерялся и в новой Эстонии. Симм дал расписку, что никогда не сотрудничал с КГБ, получил место руководителя полиции Харьюской префектуры, а спустя несколько лет стал генеральным директором Департамента полиции Эстонии. Продолжить службу в родном ведомстве ему не удалось из-за конфликта с начальством, однако бывшего советского офицера заметили в Минобороны. В 1995-м его позвали руководить аналитическим отделом ведомства, а с 2000 года он занял пост заведующего отделом по охране государственных тайн.

Спустя много лет экс-чиновник рассказал в интервью легенду, что в 1995 году после вынужденного ухода из МВД он уехал в отпуск в Тунис. Там, перед входом в отель «Кайзер» он наткнулся на старого знакомого из Таллина Валерия Зенцова. Именно там ему и сделали предложение от которого он ,якобы,не смог отказаться.

«Зенцов сказал: «Нам нужна твоя помощь, тебе заплатят, и подумай о том, что у нас есть и другие возможности». Он не угрожал напрямую насилием по отношению к моей дочери, но я был знаком с их методами и не сомневался в том, что он на это способен,»-цитата.

Уже много позже Симм, пытаясь оправдаться, уверял, что очень испугался за близких, а особенно за свою дочь, потому что о ней Зенцов говорил больше всех. Поэтому бывший офицер вынужден был согласиться. К тому же, как он объяснял, его сводный брат тогда разорился, а родители выживали на грани нищеты, и бывший полицейский хотел им помочь…Именно такие легенды всегда очень заботливо готовили в Кремле.

Со своими «контактами» военный чиновник договаривался о встречах в разных странах посредством особой системы шифрования телефонных переговоров — принцип ее работы не раскрывается. В условленном месте происходила передача секретных документов в печатном виде, на флешке, дискете или в формате фотографий. Позже во время обыска дома у шпиона найдут десятки документов с грифом «совершенно секретно».

Работа продолжалась до 2006 года, пока АНБ не обнаружило утечку информации. Позже из опубликованных Wikileaks документов выяснилось, что расследованием занялось частное американское разведывательное агентство Stratfor.

Сначала спецслужбы вышли на партнера русского шпиона и установили за ним слежку. Однажды во время скрытой съемки рядом с подельником Хермана, за столиком кафе в Мадриде ,запечатлели Симма и начали наблюдение уже за ним. У него дома и на рабочем месте установили жучки, вместе с очередным украденным файлом на компьютер Симма загрузили вирус-шпион, который внимательно отслеживал перемещение секретного файла — пока он не попал в руки к врагу.

Бывший советский офицер не очень хорошо разбирался в современных технологиях, но имел большой опыт работы со спецслужбами и успел понять, что находится под колпаком. Пытаясь отвести от себя подозрения, он уволился из Минобороны, и поначалу это сработало, — слежка прекратилась. Позже Симм жаловался, что неоднократно предупреждал своих кураторов об опасности, но те отмахнулись и настояли на продолжении контактов. После того как чиновник ушел из министерства обороны, кураторы потребовали предоставить им замену в ведомстве. И он подсказал кураторам имена двоих чиновников Минобороны, которых, по его мнению, можно было завербовать путем шантажа. Была у Симма надежда, что власти про него просто забудут.

Но оставлять Симма в покое никто не собирался. Его арестовали 21 сентября 2008 года вместе с супругой, которую сочли соучастницей. Впрочем, шпион уже был готов к провалу. За несколько дней до этого ему прямо на личный мобильный позвонил Яковлев и сказал, что заболел и не может прийти на встречу. Это было глупейшее оправдание и нарушение всех правил конспирации, и Симм понял, что это знак — мол, тебя раскрыли, все кончено.

Судебный процесс провели в закрытом режиме. Единственное, что стало известно общественности, — масштаб утечки информации. Факт ареста бывшего высокопоставленного сотрудника Минобороны, отвечавшего за хранение государственных секретов, потряс Эстонию и стал серьезным ударом по ее репутации в НАТО.

Гособвинение потребовало для Симма 15 лет тюрьмы.

В прошлом году Тартуский уездный суд под Рождество выпустил бывшего шпиона по УДО. Из ворот тюрьмы мужчина вышел в сопровождении жены и пожелал собравшимся журналистам счастливых праздников. Его испытательный срок закончится в марте 2021 года.