Всемирный банк предсказал России худшее падение экономики среди стран бывшего СССР

Коронавирусный кризис и обвальное падение цен на нефть отправят Россию в крупнейшую за 11 лет рецессию, по масштабам которой РФ станет рекордсменом среди всех государств бывшего СССР. Такой прогноз дает Всемирный банк в опубликованном в понедельник докладе о перспективах мировой экономики.Covid-19 стал «шоком небывалых масштабов», опрокинувшем уровень жизни в подавляющем большинстве развивающихся стран; при этом наибольшие потери несут экономики, зависимые от туризма и сырьевого экспорта, констатируют эксперты ВБ.

Российский ВВП, по прогнозам банка, упадет на 6% по итогам года, растеряв весь рост, накопленный на протяжении последних четырех лет. По скорости пикирования экономика России обгонит все страны СНГ и войдет в тройку антилидеров в регионе Европа и Центральная Азия, считают в банке: спад глубже ВБ прогнозирует лишь в Хорватии (9,2%) и Болгарии (6,2%), у которых на туризм приходится больше пятой части ВВП.

Российская рецессия будет глубже общемировой (5,2%), в 2,5 раза превысит среднее падение развивающихся стран (2,5%) и в 1,5-2 раза масштабы спада в нефтяных экономиках Ближнего Востока (- 3,8% у Саудовской Аравии и -4,5% у ОАЭ).

По скорости восстановления Россия также рискует остаться в числе отстающих — в 2021-м ВВП отыграет меньше половины падения и прибавит 2,7%, прогнозирует ВБ.

В результате рецессии на начало 2022-го российский ВВП останется на 3,3% ниже докризисных уровней, показав худший результат среди стран СНГ, следует из прогнозов банка.

Так, экономика Украины потеряет 3,5% в этом году, но отыграет 3% — в следующем; ВВП Казахстана упадет на 3%, но прибавит 2,5% в 2021-м. Спад экономики Армении (на 2,9%) будет полностью компенсирован меньше чем через год (+4,9% в 2021 году), считает ВБ. Грузия лишится 4,8% ВВП в этом году, но прибавит 4% — в 2021-м. Узбекистан и вовсе избежит рецессии (+1,5% в 2020 году), а в следующем году ускорит рост до 6,6%. Сопоставимый с российским спад покажет лишь Белоруссия, чей ВВП к 2022-му году будет на 3% ниже докризисного.

Спад российской экономики, рекордный с 2009 года (-7,3%), отражает вспышку коронавируса, а также коллапс цен на нефть и резкое сокращение ее добычи, констатируют эксперты банка.

«Правительство анонсировало меры поддержки домохозяйств и компаний, чтобы простимулировать спрос и защитить рабочие места», однако «большинство из них оплачиваются за счет перераспределения бюджетных расходов», пишет ВБ. Иными словами, вливание новых денег составляет лишь малую часть от пакетов помощи, запущенных государством.

Российский бюджет, равно как и госфинансы других ориентированных на сырье стран, получили двойной удар через сокращение экспортной выручки и сжатие налоговых сборов с попавших под карантин секторов. Но низкие цены на углеводороды, обеспечивающие две трети российского экспорта, могут оказаться «новой реальностью» на несколько лет вперед, прогнозирует банк: средняя цена Brent составит 32 доллара в этом году и лишь 38 долларов в следующем из-за «существенного навеса запасов», накопленных в хранилищах.