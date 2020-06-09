«Вечно молодая» 55-летняя писательница раскрыла секреты своей красоты

«Вечно молодая» жительница Лондона, у которой три взрослых ребенка, раскрыла секреты своей неувядающей красоты. Ее слова приводит издание Daily Mail.

55-летняя писательница, танцовщица и предприниматель Карен Руими (Karen Ruimy) старается избегать ботокса и различных филлеров. Вместо этого она использует омолаживающие уходовые средства, в том числе корректирующую сыворотку для лица с витамином С. «Они придают моей коже естественное сияние, — подчеркивает она. — А по вечерам я массажирую лицо аргановым маслом».

Руми отказалась от выпрямления волос и отметила положительный результат. «У меня от природы вьющиеся волосы, но раньше я каждую неделю выпрямляла их в салоне. Три года назад я заметила, что они истончились, — пояснила она. — Теперь я восстанавливаю мои натуральные локоны с помощью питательных кремов. Благодаря им мои кудри стали более прорисованными и объемными».

Для поддержания фигуры в тонусе британка занимается танцами. Она увлекается фламенко с 18 лет, а с 35 лет — танцует на профессиональном уровне. «Я занимаюсь танцами три раза в неделю, благодаря чему остаюсь подтянутой даже после 50 лет. Все великие танцовщицы фламенко старше 60-70 лет, так что никогда не поздно начать», — утверждает она.

В уходе за собой Руими подчеркивает важность регулярных массажей. Каждые две недели она ходит на часовую спа-процедуру, чтобы снять напряжение в теле и улучшить кровообращение. «В самоизоляции я ежедневно делаю самомассаж лица, головы, рук и ног в течение пяти минут», — добавила она. Кроме того, каждое утро она настраивает себя на день, задаваясь вопросами: «Все ли в порядке в моей жизни? Как я сегодня себя чувствую?»