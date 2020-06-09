В Нидерландах начинается новая сессия процесса по делу МН17

В Нидерландах начинается новая сессия судебного процесса по делу, касающегося сбитого в 2014 году над Донбассом самолета МН17, и она будет продолжаться до 3 июля. Кроме всего прочего, суд сделает вывод о предыдущем блоке, а прокуратура намерена выступить с презентацией уголовного расследования этого преступления.

«Согласно плану, уголовное дело MH17 будет возобновлено в понедельник, 8 июня. Но в связи с пандемией коронавируса и соответственно национальных законодательных норм, к блоку судебных слушаний внесены коррективы, в результате присутствовать в зале Судебного комплекса «Схипхол» сможет ограниченное количество людей. Естественно, все могут следить за слушаниями в прямом эфире», — сказано в сообщении.

Также известно, что помимо судей, секретарей и прокуроров в судебном зале будут присутствовать максимум два адвокаты родственников, два защитника и ограниченное количество представителей прессы.

Ожидается, что в рамках второго блока заседаний суд «подытожит то, что было предметом обсуждения на предыдущих слушаниях, и что произошло с тех пор». У защиты и адвоката родственников будет возможность обратиться в суд.