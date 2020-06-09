В Кремле прокомментировали ДТП с Ефремовым

В Кремле прокомментировали ДТП со смертельным исходом, которое в понедельник вечером устроил актер Михаил Ефремов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее «чудовищным случаем».

По словам Пескова, в Кремле не думают об инициативе ряда депутатов Госдумы, предложивших лишить Ефремова всех почетных званий. «Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель, и не важно, кто он, устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», — сказал Песков.

В понедельник вечером Михаил Ефремов устроил ДТП возле дома номер три на Смоленской площади. Актер двойную сплошную линию, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем, водитель которого позже скончался в больнице. Актер признал свою вину и подтвердил, что в момент аварии был пьян.