Умерла вдова режиссера Сергея Параджанова

На 82 году ушла из жизни умерла Светлана Щербатюк — вдова советского и украинского режиссера Сергея Параджанова. Причиной смерти стал повторный инсульт. Она скончалась 6 июня 2020 года. Информацию о смерти Светланы Щербатюк подтвердил также на своей странице в Facebook российский киновед Вячеслав Шмыровабыл.

По его словам, причиной смерти стал повторный инсульт. Ее любовь и поддержку он чувствовал все годы заключения. В то время она заявила о том, что не собирается рвать отношения с отцом своего сына. Она потеряла работу в университете, где преподавала русский для иностранцев, стала «невыездной».

При этом она продолжала переписку с заключенным, передавала ему в зону посылки и стучалась во все двери, чтобы хоть как-то облегчить участь Сергея Параджанова.

Даже когда Светлана Щербатюк и Сергей Параджанов официально развелись, она осталась для режиссера близким человеком и матерью его любимого сына Сурена.