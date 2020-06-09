Украинские налогоплательщики продолжают оплачивать спецрейсы для туристов

Представители посольства Украины во Франции в понедельник, восьмого июня, заявили, что в Украину уже летят граждане, которые находились во Франции, а также пребывавшие там транзитом из Конго, США, Алжира, Мексики, Бразилии… В общей сложности, из Франции в Украину специальным рейсом летят 165 украинских граждан, а также иностранцев, которые имеют право на проживание в Украине.

В сообщении говорится: «165 пассажиров — граждане Украины и иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине — вылетели в Киев». Специальный рейс из парижского аэропорта Шарль де Голль при содействии украинских дипломатов осуществляет авиационная компания Международных авиалиний Украины.

В посольстве уточнили, что на родину возвращаются те граждане нашей страны, которые находились на территории Франции, а также прибыли транзитом из Конго, Бразилии, Мексики, Конго, а также Соединенных Штатов Америки. Стоит также напомнить, что специальным рейсом из Соединенных Штатов Америки возвращаются еще 253 гражданина нашей страны.