Ученые обьяснили почему онкологические заболевания плохо поддаются лечению

Ученым удалось найти объяснение тому, почему онкологические заболевания практически не поддаются лечению. Результаты исследований показали, что неизлечимые злокачественные новообразования обретают устойчивость к лечению благодаря мутациям, затрагивающим механизм копирования ДНК.

Выяснилось, что множество разновидностей онкологии, таких как саркома, рак поджелудочной железы, меланома, при копировании ДНК генерируют достаточно большое количество ошибок. Специалисты объясняют, что это можно назвать фундаментальной стратегией выживания злокачественных новообразований. благодаря мутации они получают высокую резистентность к разным методам лечения.

Более того — ученые уже выяснили, что активируется процесс накопления мутаций как раз на начальной стадии терапии, даже если лечение и не оказывает на ДНК человека серьезного влияния.

Частота мутаций достаточно быстро повышается, что делает раковые клетки практически невосприимчивыми к лечению. Как только это происходит, механизм ошибочного копирования ДНК сразу выключается.