Разрушена половина объектов еврейского наследия в Сирии

Расположенная в Лондоне Организация сохранения еврейского культурного наследия опубликовала отчет, согласно которому примерно половина объектов еврейского наследия в Сирии и четверть в Ираке разрушены.

По данным организации, как минимум, 68 из 297 еврейских памятников в Ираке не подлежат восстановлению, в Сирии это отношение составляет 32 к 71. Самые ранние постройки относятся ко второму тысячелетию до нашей эры, однако большинство зданий было построено в XIX-XX вв.

Несмотря на усилия организации, судьба большинства объектов еврейского наследия остается неизвестной. В Ираке нет данных о состоянии около двух третей всех еврейских памятников, и только 11 процентов всех зданий сохранились до сих пор. При этом большинство этих объектов находятся в плохом или в очень плохом состоянии. Среди наиболее пострадавших памятников — синагога «Бандара» в Алеппо и синагога «Элияху а-нави» в Дамаске.

Исполнительный директор Фонда еврейского наследия Майкл Майл в интервью Jewish Telegraphic Agency заявил: «Большая часть зданий была разрушена во второй половине прошлого века в результате их оставления хозяевами, переоборудования под магазины и автосервисы и изъятия еврейской собственности после массовой эмиграции евреев. Еврейские памятники в Мосуле пострадали в ходе освобождения города от террористов, однако были в неудовлетворительном состоянии еще до прихода боевиков».