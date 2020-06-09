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Разрушена половина объектов еврейского наследия в Сирии

Расположенная в Лондоне Организация сохранения еврейского культурного наследия опубликовала отчет, согласно которому примерно половина объектов еврейского наследия в Сирии и четверть в Ираке разрушены.

По данным организации, как минимум, 68 из 297 еврейских памятников в Ираке не подлежат восстановлению, в Сирии это отношение составляет 32 к 71. Самые ранние постройки относятся ко второму тысячелетию до нашей эры, однако большинство зданий было построено в XIX-XX вв.

Несмотря на усилия организации, судьба большинства объектов еврейского наследия остается неизвестной. В Ираке нет данных о состоянии около двух третей всех еврейских памятников, и только 11 процентов всех зданий сохранились до сих пор. При этом большинство этих объектов находятся в плохом или в очень плохом состоянии. Среди наиболее пострадавших памятников — синагога «Бандара» в Алеппо и синагога «Элияху а-нави» в Дамаске.

Исполнительный директор Фонда еврейского наследия Майкл Майл в интервью Jewish Telegraphic Agency заявил: «Большая часть зданий была разрушена во второй половине прошлого века в результате их оставления хозяевами, переоборудования под магазины и автосервисы и изъятия еврейской собственности после массовой эмиграции евреев. Еврейские памятники в Мосуле пострадали в ходе освобождения города от террористов, однако были в неудовлетворительном состоянии еще до прихода боевиков».

М. Майл отметил, что на месте гробницы пророка Йехезкеля в Аль-Кифле сегодня находится шиитская мечеть Аль-Нукхайла. При этом еврейские надписи и другие следы посещения евреями гробницы пророка остаются нетронутыми в помещении, которое находится над могилой.По заявлению директора организации, в Сирии, где синагоги находились в самом лучшем состоянии в арабском мире, количество случаев уничтожения еврейских памятников возросло в последние несколько десятков лет, хотя подобное происходило и раньше. Так, например, синагоге «Бандара» в Алеппо был нанесен серьезный ущерб в ходе погромов в 1947 году.

Майкл Майл заявил, что синагога «Элияху а-нави» в пригороде Дамаска Джобаре была уничтожена в ходе гражданской войны, а судьба ее архивов остается неизвестной.

Геннадий Богданов

9 июня, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
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