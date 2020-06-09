Путин больше не нужен России

В мае посольство России в США призвало агентство Bloomberg извиниться за публикацию о рекордно низком уровне доверия россиян к Владимиру Путину. В статье со ссылкой на данные ВЦИОМ указывалось, что рейтинг доверия президенту России опустился до 27% в связи с «усилением кризиса из-за коронавируса». ВЦИОМу пришлось оправдываться и объяснять, что цифры, указанные в его исследовании, неверно интерпретировали.

Но и данные других социологов говорят о снижении уровня доверия к власти в целом, падении рейтинга Путина и растущей неприязни к его инициативам. По данным «Левада-центра», идею вносить поправки в Конституцию одобряют лишь 44% россиян, а уровень доверия к Путину составляет 25%, тогда как в ноябре 2017 года он достигал 60%.

Согласно выводам социологов, государственная пропаганда перестала действовать. Во всех сегментах общества она вызывает все большее неприятие. Основным объектом негативных высказываний стал лично президент Путин. Сегмент сторонников Путина теперь состоит из нескольких практически не связанных друг с другом субсегментов, лишенных общей идеологии. В случае возникновения массовых протестов эти люди не встанут на поддержку Путина. Выводы экспертов основаны на двух онлайн-опросах, в которых участвовали 7817 человек, и 236 глубоких телефонных интервью.

Значительная часть респондентов считает, что сложившаяся ситуация может привести к серьёзным социально-политическим потрясениям в стране. Под этим люди понимают массовые протесты, которые могут сопровождаться жертвами как со стороны протестующих, так и со стороны сотрудников силовых структур. Вместе с тем часть респондентов считает, что протесты будут относительно мирными.