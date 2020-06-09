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Появились данные об укрывшемся в Венесуэле Хафтаре

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар мог укрыться в Венесуэле. С таким заявлением выступил лидер оппозиции республики Хуан Гуайдо, его речь появилась на странице посольства Венесуэлы в США.

«Из Венесуэлы исходили попытки дестабилизации [ситуации] в некоторых странах региона. Я поднимаю тревогу, поскольку это касается каждой страны», — заявил он. Оппозиционер считает, что главу ЛНА укрывает президент страны Николас Мадуро.

7 июня Гуайдо утверждал, что в столице Венесуэлы Каракасе приземлился самолет, где якобы находился Хафтар.

9 июня, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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