Появились данные об укрывшемся в Венесуэле Хафтаре

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар мог укрыться в Венесуэле. С таким заявлением выступил лидер оппозиции республики Хуан Гуайдо, его речь появилась на странице посольства Венесуэлы в США.

«Из Венесуэлы исходили попытки дестабилизации [ситуации] в некоторых странах региона. Я поднимаю тревогу, поскольку это касается каждой страны», — заявил он. Оппозиционер считает, что главу ЛНА укрывает президент страны Николас Мадуро.

7 июня Гуайдо утверждал, что в столице Венесуэлы Каракасе приземлился самолет, где якобы находился Хафтар.