Племянница Софии Ротату вышла замуж

Племянница Софии Ротару Соня Кей сыграла свадьбу с хоккеистом Олегом Петровым. Начинающая певица сообщила о радостном событии в «Инстаграм», опубликовав несколько фото с торжества.

На кадрах артистка позирует вместе с новоиспеченным мужем и мамой. Соня Кей отметила в подписи к посту, что самое ценное в жизни людей – это семья. Она призвала беречь родителей и близких.

Для свадьбы девушка выбрала белоснежное платье с глубоким вырезом, украшенное бисером. Фату певица надевать не стала, отдав предпочтение модной заколке.

Поклонники поздравили пару и подчеркнули, что невеста выглядела роскошно.