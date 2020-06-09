Первое решение нового министра культуры касается культуры соседней страны

Вчера в прямом эфире недавно назначенный министр культуры Александр Ткаченко выразил сомнение в правильности решения касаемо запрета показа на территории нашей страны ряда российских фильмов.

«Прежде всего, я думаю, что и санкции были введены необоснованно. Кроме того, давайте различать. Есть запрет въезда. Как запрет въезда может распространяться на аудиовизуальный продукт? На мой взгляд, одно дело, когда есть возбужденное уголовное дело против кого-то, например Охлобыстина, Пореченкова, тогда это должно касаться так называемых черных списков. Но другое дело, когда все эти люди автоматом заносятся в черные списки, и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна, кладутся на полку», — сказал Ткаченко.

Глава ведомства добавил, что с этим вопросом нужно разобраться, чтобы внесение в такие «черные списки» было прозрачным и понятным.

«Я считаю, что один только факт, что кому-то запрещен въезд, не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие эти люди, были запрещены», — заявил Ткаченко.

Как известно, в Украине пять лет назад ввели запрет на показ в кинотеатрах и трансляцию в телеэфире фильмов и сериалов российского производства.