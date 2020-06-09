Ольга Сумская похвасталась стройными ножками на пляже

Украинская актриса и телеведущая неизменно покоряет поклонников своим безупречным внешним видом. Ольга Сумская даже в 53 года поражает стройностью и смело демонстрирует тело в откровенных летних образах.

На личной странице в инстаграме Ольга Сумская опубликовала фото с отдыха. Вместе с мужем актером Виталием Борисюком она отправилась в село Подгорцы, что на Киевщине, чтобы открыть летний сезон на берегу Голубого озера.

Звезда призналась, что из-за карантина границы будут оставаться закрытыми, то вместе с любимым будет осваивать внутренний туризм и отдых в Украине. Сумская призналась, что такой досуг ей понравился. Стоит отметить, что на пляже, на котором проводили время супруги, было достаточно людно даже несмотря на карантин.