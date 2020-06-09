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Олег Ляшко возвращается в парламент

В интервью журналистам  лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что намерен принимать участие в довыборах в Верховную Раду на 208 округе в Черниговской области.

«Не тот казак, что по течению плывет, а то, что против течения. Я иду в парламент с одной целью — чтобы гонять тех жирных карасей. Развелись в той Раде жирные Герус-караси. Я стану той щукой, которая не даст им дремать. Моей задачей будет разоблачение всего, что там делается, показывать людям и рассказывать, что надо делать.

Не сомневаюсь, что мы победим. У нас нормальная страна и нормальные люди, лучшие — просто надо дойти до их сердца, до их разума, убедить, и все будет нормально», — заявил нардеп.

Тем временем, журналисты канала поговорили с людьми на улицах Киева и поинтересовались, что они думают о планах Ляшко. В числе ответов были, например, такие: «Конечно, пусть возвращается, его там не хватает»; «Буду радоваться, если он вернется в Раду. Если он еще и станет президентом, я буду еще больше радоваться»; «Как бы шел. Пусть устроит там взбучку многим».

9 июня, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
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