На улицах в США заметили аналоги российских «зеленых человечков»

На улицах столицы США Вашингтона заметили сотрудников служб безопасности без каких-либо знаков различия. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает телеканал, на фоне массовых протестов, которые охватили многие американские города после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полиции при задержании, президент США Дональд Трамп решил задействовать огромное число сотрудников своей службы безопасности и полиции, а также военных для обеспечения порядка. При этом на одежде некоторых из них отсутствовали какие-либо опознавательные знаки, также правоохранители и военнослужащие отказывались представляться и называть свои имена и звания. В то же время все они были хорошо вооружены и могли участвовать в задержании митингующих.

Эта ситуация, считает CNN, позволяет провести аналогии с ситуацией в Крыму в 2014 году, когда в ходе спецоперации на полуострове использовались так называемые зеленые человечки — российские спецназовцы в зеленой униформе без знаков различия.