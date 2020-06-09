На смарфтоне живут целые колонии опасных бактерий — ученые

На поверхности смартфона присутствуют целые колонии бактерий.

Так считают исследователи из Университета Суррея (Великобритания), говорится в блоге Mens Health.

Ученые решили проверить гипотезу о том, что смартфон приблизительно в 20 раз грязнее унитаза, поскольку человек за сутки прикасается к нему грязными руками несколько сотен раз. Они поместили свои смартфоны в чашки Петри — лабораторные сосуды, используемые для культивирования колоний микроорганизмов, заполненные питательной средой для их размножения (и упрощенного наблюдения за ними). Вернувшись через три дня за своими гаджетами, ученые обнаружили на них целые колонии бактерий, заметные невооруженным глазом.

Отметим, смартфон может лежать в сумке, на столах в ресторанах, в карманах одежды.

Таким образом, бактериальная среда твоего смартфона сохраняет «историю» не хуже интернет-браузера.

Так что в период вспышки коронавируса смартфон нужно несколько раз в сутки протирать дезинфицирующими салфетками.