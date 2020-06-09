Можно ли новичку заработать на Форексе?

Современный мир развивается огромными темпами. Если ещё несколько лет назад для множества людей пределом мечтания была работа в офисе с хорошей зарплатой, то сейчас каждый второй хочет работать на себя. Наличие смартфона, компьютера, а также интернета в гаджете даёт своему хозяину просто неограниченные возможности. Нажав на несколько кнопок, современный юзер может кардинально поменять свою жизнь – найти способ достойного заработка. Одним из вариантов получить хороший доход является торговля валютой на ринке Forex. В этой статье ми с вами рассмотрим следующие пункты:

Что такое Forex

Основные понятия Forex

Какие преимущества валютного рынка

Какими навыками нужно обладать новичку

Выбираем лучшего брокера

Что такое Forex

Если Вы рассматриваете для себя рынок форекс, как средство заработка, нужно для начала разобраться, что это за зверь и с чем его едят. Forex – это финансовый рынок, который предусматривает торговлю валютой. Дословно эта аббревиатура переводиться как Foreign Exchange. Каждый день на долю торговли валютой приходиться больше 900 млрд. долларов в мире. Впечатляющие цифры, не правда ли?

Датой основания данного рынка считается 1973 год. Именно тогда большинство стран отказалось от фиксированного курса своих валют. Основными валютами форекс считаются швейцарский франк, евро, английский фунт стерлингов, японская йена и, конечно же, американский доллар.

Форекс работает круглые сутки, ведь в любой момент времени в каком-нибудь уголке Земли найдётся дилер, который захочет осуществить валютную операцию. Основные, ведущие биржи в мире открываются вместе со сменой часовых поясов, от Веллингтона и до Калифорнии.

Основные понятия рынка Форекс

Так как деятельность Форекс сосредоточена на торговле и конвертации валют, то основным понятием здесь является валютная пара. Валютная пара – это соотношение стоимости двух валют. Например, существует валютная пара EUR/USD. Ми можем увидеть, что евро здесь выступает основной валютой, а доллар – валютой контрагента. На торговом терминале она будет выглядеть так: EUR/USD 1.1256/1.260. Получается, что один евро мы можем купить за 1.260 доллара США, а один доллар – за 1.256 евро. Именно так и происходит заработок на Форекс – из-за повышения или понижения стоимости одной валюты по сравнению с другой.

Ещё одним важным понятием на форекс является пип. Пип – это минимальная единица котировок. Например, если курс валютной пары EUR/USD был 1.1231/1.1233, а стал 1.1240/1.1245, то мы видим, что цена бид выросла на 9 пип, а цена аск – на 12 пип.

Кредитное плечо – это сопоставление депозита, который Вы имеете, к Вашему лоту. Например, если ваше кредитное плечо составляет 1:100, то имея 50 долларов депозита, Вы можете приобрести лот за 5000 долларов.

Маржа – это залог для получения вами кредитных средств. Каждый Форекс брокер имеет свои маржинальные требования.

Это самые важные, основные понятия рынка Форекс. Естественно, для более глубокого изучения рекомендуем прочитать статью про валютный рынок https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA .

Какие преимущества валютного рынка

— Для новичка одним из основных плюсов является невысокая стоимость сделок. Благодаря кредитному плечу вы можете заключать довольно высокостоящие операции.

— Круглосуточная работа валютного рынка позволяет всем своим участникам во всем мире заключать сделки в любое удобное для них время.

— Рынок Форекс свободный, цены здесь регулируются только спросом и предложением. Поэтому, он не имеет ограничений.

— Самые быстрые прибыли. Благодаря своей динамичности, доход здесь можно получить даже за несколько минут.

— Наличие большого количества инструментов прибыли, медленных и очень быстрых, подходящих именно для Вас.

— Доступность программного обеспечения Форекс.

— Отсутствие скрытых комиссий.

Какими навыками нужно обладать новичку

Многие опытные трейдеры советуют не рисковать больше чем 2% собственного капитала. Это убережёт ваше состояние и ваш настрой на продолжительную работу от преждевременного угасания. Поэтому, умение грамотно управлять своим капиталом – просто незаменимое качество, как для опытного, так и для начинающего трейдера.

В любом бизнесе важно анализировать ситуацию вокруг. На колебания валют влияют множество факторов. Следить за событиями в мире, особенно в самых развитых странах и вовремя реагировать на изменения – значит быть успешным в сфере валютных операций.

Внутренняя дисциплина, умение управлять собственными эмоциями, не совершать резких, необдуманных поступков – залог высоких доходов в трейдинге. Трезвый расчет всегда должен стоять на первом месте.

Выбираем лучшего брокера

Перед тем, как начать торговать валютой, Вам нужно выбрать форекс брокера. Именно такая компания предоставит Вам доступ к торговой платформе. Выбирая брокера нужно учитывать такие характеристики: наличие лицензий, как например у https://forex-up.com/ru/broker-reviews/liteforex-review/ наличие обучения для новичков, наличие различных типов счетов, наличие широкого спектра рынков для торговли, вариантность программного обеспечения для проведения валютных операций, как у https://forex-up.com/ru/broker-reviews/mtrading-review/.

Как видите, разобраться в системе Форекс не сложно, а очень полезно для получения безопасной прибыли.