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Модный дом Chanel представил новую коллекцию в режиме онлайн

Модный дом Chanel в режиме онлайн представил первую коллекцию одежды с момента введения ограничений из-за пандемии коронавируса.

Дефиле круизной коллекции «Прогулка по Средиземноморью» должно было пройти 7 мая на Капри, однако из-за ситуации с пандемией показ прошел сегодня на площадках социальных сетей.

По словам главы Chanel Виржинии Виар, отмена показа не сильно повлияла на саму коллекцию, которая задумывалась как миниатюрная и более легкая на всех уровнях.

Виар признала, что из-за пандемии модельеры, портные и другие работники отрасли оказались в сложной ситуации. «Мы точно не знаем, какой будет ситуация в нашей индустрии после пандемии, но если мы ничего не будем делать, случится катастрофа», — сказала Виар.
9 июня, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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