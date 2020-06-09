Модный дом Chanel представил новую коллекцию в режиме онлайн

Модный дом Chanel в режиме онлайн представил первую коллекцию одежды с момента введения ограничений из-за пандемии коронавируса.

Дефиле круизной коллекции «Прогулка по Средиземноморью» должно было пройти 7 мая на Капри, однако из-за ситуации с пандемией показ прошел сегодня на площадках социальных сетей.

По словам главы Chanel Виржинии Виар, отмена показа не сильно повлияла на саму коллекцию, которая задумывалась как миниатюрная и более легкая на всех уровнях.