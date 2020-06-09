Marvel готовится возобновить кинопроизводство

Как сообщает Comic Book, студия намерена в ближайшее время возобновить съемки своих проектов, приостановленных из-за пандемии коронавируса.

Так, в июле, судя по всему, планируется продолжить продакшен сериала «ВандаВижен» с участием Пола Беттани и Элизабет Олсен. Такой вывод издание сделало после того, как Беттани отказался посетить конвент Tampa Bay Comic Convention, объяснив невозможность своего присутствия на фестивале занятостью на съемках Marvel.

Сама студия пока официально не объявляла о возобновлении производства. Но если информация подтвердится, то вместе с сериалом «ВандаВижен» должны вернуться из карантина на площадку и такие шоу, как «Локи» и «Сокол и Зимний солдат».