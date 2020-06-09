Малоизвестные факты из жизни актрисы Лили Рейнхарт

Лили Рейнхарт полюбилась телезрителям после роли в популярном сериале «Ривердэйл».

Актриса появилась на свет в Кливленде (штат Огайо), который находится возле озера Эри. Она, вместе со своими сестрами Тессой и Хлоей, с детства очень мечтала стать известной актрисой. Увы, добиться этого смогла только Лили.

Несмотря на весьма хрупкое телосложение, девочка всегда была трудолюбивым ребенком. Уже в начальной школе она почувствовала тягу к занятиям творчеством, поэтому попросила маму записать ее в театральный кружок, а немного позже и на танцы. Благодаря этому первый свой выгодный контракт с кадровым агентством одного из театров будущая звезда заключила уже в 11 лет. Буквально через год она ее талант был замечен. Девочку пригласили на профессиональную сцену.

Первым полнометражным фильмом, в котором снялась Лили Рейнхарт, стала картина «Лилит». В ней она исполнила роль призрака. Далее она была приглашена в сериал «Закон и порядок». Интересная роль актрисе досталась и в фильме «Чудеса науки».

Но рассвет карьеры Лили Рейнхарт наступил только после выхода на экраны первого сезона сериала «Ривердэйл». Предшествовала этому затяжная депрессия, связанная с тем, что ей приходилось сниматься лишь в эпизодических ролях. Одно время актриса даже работала официанткой в кафе. Именно там у нее случилась первая и довольно сильная паническая атака. В дальнейшем эти приступы происходили все чаще. Лили на этом этапе поняла, что сама не сможет справиться с проблемой и обратилась за профессиональной помощью. Буквально за 6 месяцев врачи смогли вернуть ей интерес к жизни. Именно после этого она снова поехала в Лос-Анджелес, где на кастинге ей посчастливилось получить роль в «Ривердэйле».

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