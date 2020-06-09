«Люди Икс»: назван новый состав в киновселенной Marvel

В сети назвали новый состав «Людей Икс» после их трансфера в киновселенную Marvel Studios.

Согласно порталу WeGotThisCovered, в популярную команду супергероев войдут Шторм, Циклоп, Буревестник, Хавок, Ночной змей, Джин Грей, а также Солнечный огонь.

В списке довольно много имен, знакомых любителям фантастической франшизы: и Циклоп, и Джин Грей, и Шторм, и Ночной змей, и Хавок регулярно (последние двое, справедливости ради, чуть реже остальных) появлялись в множественных полнометражных экранизациях комиксов Marvel. Однако наряду со «старичками», если верить слухам, в MCU в обозримом будущем дебютируют и малоизвестные широкой аудитории герои.

Это, в частности, Буревестник. В оригинальной истории Джон Праудстар является выходцем из индейского племени. Он обладает сверхчеловеческой силой, скоростью и выносливостью, а также известен как отличный следопыт.

Что касается Солнечного огня (Сиро Есида), который тоже мог появиться в «Днях минувшего будущего» (но не появился), то он является японским мутантом, родившимся у женщины, пережившей атомную бомбардировку Хиросимы. Изначально он ненавидел США и сражался против «Людей Икс», однако впоследствии объединился с ними. Есида способен поглощать солнечную радиацию и превращать ее в огненную плазму, загорающуюся при контакте с кислородом. Помимо этого, он обладает инфракрасным зрением и может создавать специальное защитное поле.

Права на экранизацию комиксов о «Людях Икс» перешли к Disney (и ее «дочке» Marvel Studios) после покупки 21st Century Fox.

Как известно, на данный момент последний фильм франшизы вышел в 2019 году и обернулся для создателей большой неудачей: несмотря на мощный актерский состав (Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Софи Тернер, Джессика Честейн) «Темный Феникс» не особо впечатлил критиков, а позднее еще и был признан самой убыточной картиной года.