Лунная версия Starship полетит в один конец

Илон Маск рассказал, что на версии Starship, предназначенной для полетов на Луну, не будет теплового щита, закрылков и двигателей стабилизации. Согласно его сообщениям в твиттере, первые корабли не обязательно будет возвращать: они будут служить базой для астронавтов. Поэтому в них можно будет вместо систем для атмосферных полетов расположить дополнительную полезную нагрузку.

После успешной стыковки Crew Dragon c МКС главный приоритет SpaceX — разработка Starship, полностью многоразовой сверхтяжелой ракеты, которая может доставить сотню тонн груза или пассажиров на Марс за счет возможности дозаправки на орбите. Испытания ее прототипов идут с переменным успехом: образец SN4 недавно выдержал огневые испытания, но затем все равно взорвался, как и предыдущий образец SN3.

Взрывы на испытаниях совершенно нормальны при проектировании новой техники, но свидетельствуют о ранней стадии разработки. Кроме того, с момента анонса в 2016 году в проекте успели сменить материал с углепластика на сталь, уменьшить грузоподъемность в два раза и перебрать несколько аэродинамических схем, о чем мы рассказывали подробно в материале «Большая странная ракета». Несмотря на это, Илон Маск настаивает, что ракета будет готова к полету на Марс к 2022 году.

Кроме того, в 2020 году SpaceX продемонстрировала проект лунного варианта Starship, который внешне существенно отличается от базового. Это логично, поскольку условия на Луне и на Марсе существенно отличаются: на Марсе есть атмосфера, которая затормозит корабль и, возможно, станет источником углерода для метанового топлива Starship на обратную дорогу.

Теперь директор SpaceX рассказал, чем именно будут отличаться версии кораблей. Так, отсутствие на Луне ветра позволит сэкономить вес и не устанавливать дополнительные маневровые двигатели, которые бы удерживали корабль вертикально при посадке в шторм. Кроме того, на лунном Starship не будет закрылков и теплового щита. Они бы действительно не пригодились при посадке в вакууме, но без них корабль не сможет вернуться и сесть на Землю, так как сгорит в атмосфере, а это значит, что все полеты лунной версии будут в один конец.