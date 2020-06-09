КНДР обрывает линии связи с Южной Кореей

В КНДР заявили, что обрывают связи с властями и военными Южной Кореи – это станет первым шагом по закрытию всех средств связи с соседней страной
С 12:00 9 июня по Пхеньяну (6:00 по Киеву) КНДР обрывает все линии связи с властями и военными Южной Кореи. Об этом сообщили на государственном телевидении КНДР, передает CGTN.
С этого момента не будет работать линия связи между правящей Рабочей партией КНДР и офисом президента Южной Кореи. Также обрывается связь между военными двух стран.
В КНДР это назвали «первым шагом в решимости полностью закрыть все средства связи с Южной Кореей». Поводом для такого решения стала отправка южнокорейскими активистами в Северную Корею агитационных листовок, которые, по мнению Пхеньяна, «оскорбляют» власти КНДР.
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