Кайя Гербер впервые показала своего любовника

Коул Спроус (Cole Sprouse) снова оказался в числе протестующих во время акции Black Lives Matter в Лос-Анджелесе. Однако парень был вовсе не один, а с моделью Кайей Гербер (Kaia Gerber). Этот факт, разумеется, привлек внимание поклонников звезды, ведь именно Кайю обвиняли в том, что Коул расстался со своей девушкой Лили Рейнхарт (Lili Reinhart) из-за нее. Тогда же друзья Коула говорили о том, что Спроус и Гербер просто дружат и между ними нет никакого влечения. Более того, между ними никогда не было романтики.

Стоит отметить, что на акции протеста Спроус и Гербер были вместе со своими звездными друзьями – Маргарет Куэлли (Margaret Qualley), Эйсой Гонсалес (Eiza González), Мэделин Петш (Madelaine Petsch) и Карой Делевинь (Cara Delevingne).

Напомним, серия митингов Black Lives Matter началась несколько недель назад после того, как чернокожий мужчина по имени Джордж Флойд погиб после задержания полицией. Эта история вызвала гнев в отношении правоохранительных органов и неравнодушие всех американцев, к каким бы полу, расе или национальности они не относились.