Кайли Дженнер подогрела слухи о романе с лучшим другом своей старшей сестры Кендалл

Пока экс-возлюбленный 22-летней Кайли Дженнер, 28-летний рэпер Трэвис Скотт, продолжает тешить себя надеждами, что они снова будут вместе, сама звезда реалити-шоу, судя по всему, пустилась в новое романтическое приключение. По сообщениям западной прессы, избранником Кайли стал лучший друг ее старшей сестры Кендалл, 28-летний палестинский манекенщик по имени Фай Хадра.

В прошедшее воскресенье Кайли и Фай вместе были замечены вечером на улицах Лос-Анджелеса. Молодые люди наслаждались всеми радостями ослабления карантина: сначала они поужинали в японском ресторане Nobu, а потом вместе отправились на спортивном автомобиле в ночной клуб. На входе в увеселительное заведение Дженнер и Хадра крепко держались за руки.

Фай Хадра и Кайли Дженнер

К слову, это уже не первый раз, когда Фай и Кайли вместе проводят время. Еще зимой Дженнер публиковала в инстаграме фото с Хадрой, на которых держит его под руку. Тогда ее сестра Кендалл в комментариях под снимком пошутила, что ей стоит начать волноваться из-за того, что она «уводит» у нее лучшего друга, а Кайли ответила на это лишь смайлами с изображением поцелуя.

Фай Хадра и Кендалл Дженнер

При этом и самой Кендалл ранее неоднократно приписывали роман с молодым человеком. Вместе они весело проводили время в клубах, отдыхали на курортах, выходили в свет и публиковали в соцсетях милые снимки. После свадьбы Джастина Бибера и Хейли Болдуин, куда Кендалл и Фай пришли как пара, модель уверила поклонников, что они не встречаются, а просто близко дружат.

Кстати, по слухам, у самой Кендалл сейчас тоже новый роман: инсайдеры утверждают, что она встречается с 23-летним баскетболистом Девином Букером, играющим за клуб НБА «Финикс Санз».

Кендалл Дженнер и Фай Хадра с подругой

Кайли и Кендалл Дженнер