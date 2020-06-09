Из-за пьяного Михаила Ефремова случилась трагедия

Известный актер Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП на Смоленской площади Москвы. В результате случившегося один человек пострадал.
Водитель автофургона «Лада», в который врезался актер ,умер в больнице.Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, врачи не смогли спасти пострадавшего.
Мужчина, погибший в аварии с Михаилом Ефремовым, – 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров. В Москве работал водителем-курьером.
Трагедия произошла в столице 8 июня около 22:00. Ефремов на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречку и врезался в фургон. По словам очевидцев, актер был сильно пьян и даже не мог внятно ответить на вопросы сотрудников ГАИ. Это подтверждают и многочисленные видео, которые попали в Сеть.
«Он и залезть сам не смог, его затащили. Пьяный был, еле на ногах держался. Его увезли уже», – цитируют одного из очевидцев СМИ.
Позже экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови Михаила Ефремова. Также на телеканалах уже опубликовали видео с актером, где он с трудом комментирует произошедшее.
«Я понимаю, что ударился в машину. Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег много «, – сказал Ефремов.
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