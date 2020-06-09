Хиллари Клинтон вспомнила о первой встрече с будущим мужем

Бывший кандидат в президенты США и госсекретарь США Хиллари Клинтон поделилась своими воспоминаниями о том, как она впервые встретила своего мужа, бывшего президента США Билла Клинтона. Об этом пишет журнал Radio Times.

В опубликованном журналом ролике рассказывается о том, как Билл Клинтон и Хиллари Родхэм, будучи молодыми студентами юридического факультета, встретились в классе и обнаружили взаимную симпатию. Билл объяснил, что тогда он не хотел вступать в отношения, но отметил, что нашел Хиллари «притягательной». Хиллари продолжила рассказ, заявив, что она взяла дело в свои руки, сделала первый шаг и сама официально представилась Биллу. Остальное, как они оба отметили, — уже совсем другая история.

В своем новом четырехсерийном документальном фильме, который носит название «Хиллари», Клинтон подробно рассказывает о своей жизни: начиная от развития своей карьеры и работы в качестве госсекретаря США при администрации бывшего американского президента Барака Обамы, заканчивая проигрышем на президентских выборах 2016 года действующему главе Белого дома Дональду Трампу, когда она упустила возможность стать первой женщиной-президентом Америки.

В течение 35-часового интервью Клинтон также рассказала о неверности своего мужа и о своем нелегком пути в отношениях с прессой и общественным мнением. Документальный фильм включает в себя интервью с Биллом Клинтоном, Бараком Обамой и людьми, которые были близки к Хиллари на протяжении всей ее карьеры.

Билл Клинтон был президентом Соединенных Штатов с 1993 по 2001 год, несмотря на то, что в 1998 году ему грозил импичмент после скандала с Моникой Левински.