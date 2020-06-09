Глава российской госкорпорации «Роскосмос» обиделся на американцев

Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своей колонке для журнала Forbes пожаловался на отсутствие благодарности со стороны американских коллег после того, как компания SpaceX в конце мая отправила астронавтов на МКС.

Событие было историческим по ряду причин — впервые за 59 лет пилотируемой космонавтики, 49 лет существования орбитальных станций и 21 год функционирования МКС к ней пристыковался разработанный и эксплуатируемый частной компанией корабль с астронавтами на борту, а также это был первый за 9 лет пилотируемый полёт с территории США.

«Когда же нашим партнерам всё-таки удалось провести успешное испытание своего корабля, ничего, кроме шуток и насмешек в наш адрес, мы не услышали, хотя уместно было бы поблагодарить наш «Союз», его советских разработчиков и российских инженеров, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надёжный в мире пилотируемый корабль.

Поблагодарить нас и за то, что в ответ на введённые персональные и секторальные санкции мы не поддались эмоциям и сохранили сотрудничество в космосе. «Батутом», по разошедшейся моей метафоре, американцам так и не пришлось воспользоваться — мы продолжили доставку их астронавтов в космос.

Америка — очень большая страна. А большая страна должна быть великодушной и благородной. Но никаких слов благодарности или профессионального благородного отклика со стороны американцев некоторые из моих коллег так и не получили, хотя вполне могли на это рассчитывать», —написал Дмитрий Рогозин.